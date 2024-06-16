歐盟擬對中國電動汽車加征關稅

中評社北京6月16日電／據央視新聞報導，歐盟以“反補貼”為名濫用貿易保護主義，歐洲多國政商界人士反對對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅。



美國《華爾街日報》：歐洲汽車廠商站出來反對



歐盟計劃對從中國進口的電動汽車加征關稅。儘管歐洲內部在這一問題上存在嚴重分歧，但此舉標誌著，那些認為進口產品威脅到本地區強大汽車產業的官員取得了初步勝利。但一些歐洲汽車生產商站出來反對，效仿美國的貿易保護主義做法不利於歐洲自身，不利於歐中貿易，也不利於歐洲乃至全球的綠色轉型。中方認為，歐盟以“反補貼”名義限制中國電動汽車是典型的雙重標準。



奧地利《標準報》：歐盟踏上了貿易保護主義歧路



歐盟委員會想用關稅竪立起一道防護墻。批評指出，歐盟委員會的做法一旦實施，只會讓歐洲消費者支付更高昂的價格，並阻礙歐洲汽車產業刻不容緩的改革步伐。歐洲汽車廠商、尤其是法國車企錯過了電動化浪潮。歐盟委員會拒絕接受競爭或者向中國學習，反而選擇封閉市場。歐盟委員會踏上了一條歧路，不僅擾亂貿易秩序，還損害歐洲的綠色能源轉型。



德國之聲：損害自身綠色能源轉型



歐盟加征關稅將導致歐洲和中國市場脫鈎，後者被認為是當今全球最具創新性的市場。與歐洲傳統汽車製造商相比，中國製造商在生產電子模塊和電池等零部件方面具有優勢。分析稱，歐洲車企在中低價電動汽車方面乏善可陳，導致消費者寧願繼續購買燃油汽車。如果歐盟再出手阻擋中國車企，歐洲的電動化轉型就會進一步拖延。



法國歐洲新聞電視台：歐盟內部存在分歧



歐盟限制中國電動汽車將衝擊中歐汽車及相關領域的正常經貿往來，其“溢出效應”更將對中歐經貿關係和雙邊關係帶來挑戰。德國總理批評了增加關稅的做法。德國汽車製造商認為，中歐汽車產業具有廣泛的合作空間和共同利益。德國正努力尋找回旋空間，阻止歐盟對中國電動汽車徵收新關稅生效。匈牙利方面表示，保護主義不是解決方案。相反，合作和自由市場競爭才是需要的。