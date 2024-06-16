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俄羅斯和埃及在地中海進行聯合軍事演習
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2024-06-16 16:28:44
中評社北京6月16日電／據新華網報導，俄羅斯國防部15日發布消息說，俄羅斯和埃及當天在地中海進行聯合軍事演習。
俄國防部說，由俄太平洋艦隊“瓦良格”號導彈巡洋艦和“沙波什尼科夫元帥”號護衛艦組成的編隊、埃及海軍“卡迪爾”號護衛艦參加本次演習。
俄國防部表示，本次聯合演習是加強俄埃海軍合作的又一實際步驟。演習以“交匯演習”形式進行，演習內容包括聯合機動、通信和檢查行動演練。
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