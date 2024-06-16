中國技術助推貝寧棉花種植現代化

中評社北京6月16日電／據新華網報導，6月，貝寧雨季來臨，棉花播種正當時。在中部城市帕拉庫附近的美麗城村，村民多納蒂安·埃津找來農具，準備為屋後的農田鬆土。自從成為中國援貝寧棉花技術援助項目示範戶後，埃津深切體會到農業機械化帶來的便利。



“中國農業專家帶來了棉花機械化種植，大大提高了種植效率，”埃津指著遠處自家棉花地說，“農機設備大大節省了我們家的勞動時間，這6公頃棉花田很快就能完成播種。”



帕拉庫是貝寧重要棉花產區之一，棉花種植是當地農民的主要收入來源。自2013年起，中國援貝寧棉花技術援助項目落地該地區，現已圓滿完成第三期工作。十多年來，中國專家結合貝寧當地情況開展棉花良種選育、種植技術示範推廣、農業人才培訓和農機技術指導等工作，顯著提高當地棉花產量和質量，推動了貝寧棉花種植的現代化進程。



農學家沈志萬參與了項目第一期和第三期工作，親眼見證了當地棉農生活的巨大變化。“一期項目開始時，我們項目駐地旁還衹有零星幾座土坯茅草房，現在放眼望去，全是村民新建的磚瓦房。”



埃津家新蓋的磚砌平房有5個房間，一家人生活幸福美滿。在被選為示範戶後，經項目組專家指導，埃津掌握了科學的種植技術，並借助農業機械提高了種植效率，棉花產量從每公頃1.2噸逐步提高到2噸。



“同樣的農田，我家的棉花長勢更好，總有親戚朋友來向我打聽秘訣。我告訴他們，這都要感謝中國專家。”埃津說。



阿基盧·阿特斯是美麗城村遠近聞名的棉花種植好手，經常和中國專家一起到棉田裡“把脈開方”。阿特斯2018年起開始為項目組工作，參加了農業機械使用和棉花種植培訓，逐步從倉庫管理員升至棉花生產主管。



阿特斯購置了一台小型拖拉機，並攢錢準備購買更多農業機械，進一步擴大棉花生產規模。“我希望從中國專家那裡學習更多棉花種植知識，然後傳授給其他村民，幫助他們提高棉花產量。”



據第三期項目組組長首小勇介紹，自2021年啟動以來，第三期項目共開展22次培訓，接受培訓的學員已成為當地推廣棉花機械化種植和科學種植的骨幹人才。

