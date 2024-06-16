中評社北京6月16日電／據人民日報報導，熙來攘往的香港街頭，印著大號數字“6”的店鋪和貨車越來越多，綠底白字，格外醒目。“6”與“綠”諧音，作為香港社區回收網絡“綠在區區”的品牌標識，寓意著綠色生活無處不在。



《香港氣候行動藍圖2050》設立了2050年前實現碳中和的目標，《香港資源循環藍圖2035》提出“全民減廢、資源循環、零廢堆填”願景，致力在2035年或之前擺脫依賴堆填區處理都市固體廢物。近年來，香港特區政府多措並舉，大力推動減“廢”回收，構建資源節約和循環利用體系。



“全民減廢”，共擔環保責任



據香港特區政府環境保護署（以下簡稱“香港特區政府環保署”）資料，垃圾堆填是香港第三大碳排放源。2022年，香港產生了597萬噸都市固體廢物，有406萬噸需棄置到堆填區，平均每天約1.1萬噸，其中包括2369噸廢塑膠。由於塑膠不易分解，對人類健康和生態環境造成威脅，是香港減“廢”的首要對象。



前不久，香港特區政府開始實施“管制即棄膠餐具及其他塑膠產品”相關法例（俗稱“走塑令”），禁止在本地銷售即棄膠餐具、禁止餐飲處所向顧客提供9類即棄膠餐具等。



譚仔國際有限公司在全港有超過190家分店，旗下餐廳在“走塑令”實施前就已改為提供更環保的木質和紙漿餐具，並向顧客做宣介。“‘走塑’一個月來，已有七成外賣客人主動減用即棄餐具。”公司企業策劃總監柯晉譽說。



“隨著新法例的實施，自備餐具的餐飲文化逐漸興起，長遠來看對整體環境有利。”香港特區政府環保署署長徐浩光表示，環保署已走訪超過7000家餐廳，發現其中已有約七成轉用非塑膠餐具，主要的大型連鎖餐廳更已全面轉用，情況令人鼓舞。



為從源頭上減少都市固體廢物的產生，香港特區政府先後針對塑膠購物袋、電器電子產品和玻璃飲料容器實施了“生產者責任計劃”。現如今，到香港超市購物，會發現顧客幾乎人人自備購物袋。除豁免情況外，如向收銀員索取塑膠購物袋，則需加付1港元。顧客增加的小小成本，產生了很大的社會效益。

