推進基礎設施建設　助力大灣區互聯互通

中評社北京6月16日電／據人民日報報導，深江鐵路是我國“八縱八橫”高鐵網沿海通道的重要組成部分，也是珠三角地區主要跨江城際通道，聯通粵港澳大灣區深圳、東莞、廣州、中山和江門5座城市。



日前，在深江鐵路深莞隧道西段施工現場，國內復合地層施工最大直徑土壓平衡盾構機“鯤鵬號”順利始發，標誌著深江鐵路深莞段正式進入盾構施工階段。



圖為深江鐵路建設者進行盾構機渣土改良系統調試。