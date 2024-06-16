【
大
中
小
】 【
打 印
】
推進基礎設施建設 助力大灣區互聯互通
http://www.CRNTT.com
2024-06-16 16:28:09
中評社北京6月16日電／據人民日報報導，深江鐵路是我國“八縱八橫”高鐵網沿海通道的重要組成部分，也是珠三角地區主要跨江城際通道，聯通粵港澳大灣區深圳、東莞、廣州、中山和江門5座城市。
日前，在深江鐵路深莞隧道西段施工現場，國內復合地層施工最大直徑土壓平衡盾構機“鯤鵬號”順利始發，標誌著深江鐵路深莞段正式進入盾構施工階段。
圖為深江鐵路建設者進行盾構機渣土改良系統調試。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：要用好大灣區發展戰略機遇
(2024-06-14 16:04:15)
使用全國算力 便利香港科研
(2024-06-04 17:09:04)
粵港澳大灣區各城市立法規範及協同立法建議
(2024-06-04 13:27:10)
深化大灣區合作 港創科賦能有著數
(2024-06-03 15:32:22)
大灣區醫護教師社工協會─管理團隊拜訪交流高峰會
(2024-06-03 13:08:33)
完善灣區法規銜接 擴大發展空間
(2024-06-02 12:26:50)
粵港澳大灣區最長城際貫通
(2024-05-27 16:06:53)
粵港澳大灣區最長城際貫通 提速一小時生活圈
(2024-05-26 16:35:45)
各界人士暢談共創共享人文灣區機遇灣區
(2024-05-25 16:30:04)
桂澳謀求全方位合作共襄大灣區發展機遇
(2024-05-25 16:29:52)