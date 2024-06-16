全球多地遭遇初夏高溫天氣

中評社香港6月16日電／今年初夏以來，全球多地遭遇高溫炙烤。國際權威氣候監測機構數據顯示，剛剛過去的5月為有記錄以來“最熱5月”。



美國國家海洋和大氣管理局13日發佈公報說，今年5月是該機構自1850年有氣象記錄以來的最熱5月，也是連續第12個月同期全球平均氣溫創歷史新高。數據顯示，2024年5月全球平均氣溫為15.98攝氏度，比20世紀的同期平均氣溫高1.18攝氏度。



新華社報導，本月初，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局也報告，全球剛剛經歷了有記錄以來的最熱5月，該月全球平均氣溫比工業化前水平高1.52攝氏度。



據日本氣象廳預報，2024年夏天日本將迎來酷暑。6月14日，鳥取縣鳥取市、群馬縣高崎市、千葉縣市原市等多地氣溫已超過30攝氏度，茨城縣大子町、群馬縣前橋市已觀測到35攝氏度以上的高溫，京都氣溫升至34攝氏度，大阪超過33攝氏度，東京都中心城區氣溫接近32攝氏度。預計14日從東北地區至九州地區的大範圍區域會出現30攝氏度以上的高溫天氣，近畿地區和關東地區內陸城市會出現35攝氏度以上的高溫。



塞浦路斯衞生部門14日表示，該國自11日以來氣溫一直保持在40攝氏度以上，14日氣溫飆升至45攝氏度。塞浦路斯氣象局官員表示，該國通常40攝氏度左右的氣溫出現在7月和8月，今年6月的高溫天氣“前所未有”。



受高溫天氣影響，希臘名勝古跡雅典衞城12日臨時關閉，全國不少小學和幼托機構停課。鋻於去年高溫天氣導致野火頻

發、火情嚴重的教訓，希臘政府今年部署更多消防力量並加強培訓。



克羅地亞氣象學家佐蘭·瓦庫拉表示，克羅地亞今年7月和8月將延續高溫天氣，最高氣溫可能達到40攝氏度，今年將是克

羅地亞歷史上氣溫最高的5個年份之一。除高溫外，近年來，克羅地亞的極端天氣帶來的洪澇和乾旱等災害明顯增多，給居民人身財產安全以及農作物帶來嚴重的危害和影響。



據美國國家海洋和大氣管理局下屬國家環境信息中心預測，2024年成為有記錄以來最熱年份的幾率為50%，而成為5個最熱年份之一的幾率則為100%。