民間交流讓兩岸未來更加光明

中評社北京6月16日電／據央視新聞報導，第十六屆海峽論壇大會6月15日在福建廈門舉行。本屆海峽論壇繼續秉持民間性、草根性、廣泛性的定位，通過多個領域的豐富活動，讓兩岸同胞有機會聚在一起，深入交流，拉近彼此距離，讓兩岸關係的未來更加光明。



在今年的海峽青年論壇上，楊於萱分享了自己的故事。她曾經是台灣的一名大學老師，因為喜愛中華傳統文化，選擇來到大陸創業。幾年過去，她現在有了自己的公司，業務涉及文創包裝設計、村莊整體規劃等。她認為，是祖國的強大成就了自己的這番事業。



專家表示，這些年，越來越多的台灣青年積極加入到兩岸的民間交流中來，對大陸有正確認知的人越來越多，這對兩岸關係、對他們自身都是大有好處。



海峽影視季兩岸觀眾歡迎的影視作品分享會是今年論壇的一個重頭戲。曾經執導多部大火電視劇的台灣導演瞿友寧在講述自己對兩岸文化交流的看法時說，兩岸有著相同的民族的魂和文化的根，在影視劇創作方面更應該互相交融，彼此學習。



專家指出，兩岸同根同源、血濃於水的事實決定了兩岸的民間交流不能停也不會停，兩岸同胞都要對未來抱有信心。



台灣世新大學新聞系教授江岷欽表示，兩岸交流其實在最難的地方不是問題。因為兩岸有共同的過去，有共同的李白、共同的杜甫、共同的納蘭性德，通通都有共同的過去，現在缺的是共同的未來。如果兩岸沒有交流，台灣和大陸就是兩塊分隔的地理。但如果兩岸交流，兩塊地方就變成共同的心理。



要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。從兩岸同胞熱烈積極的交流中，我們看到，任何逆潮流而動的“台獨”分裂行徑，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。