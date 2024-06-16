國際排聯主席：借助排球力量　塑造更好的世界

中評社香港6月16日電／國際排聯排球基金會5月30日在位於瑞士洛桑的國際排聯總部正式成立，該機構將在全世界範圍內支持對社會有益的各類排球項目。國際排聯主席兼排球基金會主席阿·格拉薩日前接受新華社記者書面專訪時說，排球基金會將深入接觸草根階層，努力實現8億排球人口翻一番的願景，並借助排球的力量塑造更好的世界。



“排球基金會的目標遠不止促進職業排球的發展，它旨在通過排球塑造一個更好的世界——更包容、更協作、更和諧、更健康的世界。我們相信，基金會可以通過支持有影響力的排球項目來提升社會福祉。”格拉薩說。



通過多年的努力和積累，國際排聯已經在199個國家和地區的1075個排球發展項目中投資超過3000萬瑞士法郎（約合人民幣2.44億元），促進各國家（地區）排球運動水平的發展。



在格拉薩看來，作為一種塑造更美好世界的工具，排球的潛力還未得到充分發掘，排球基金會的出現將有效改善這一點。“我們需要更深入地與這項運動的草根階層接觸。最終，我們要通過排球來聯繫、服務和激勵全社會。”他說。



成立當日，基金會宣佈通過多方捐款和慈善拍賣會，已籌集55.9萬瑞士法郎（約合人民幣456萬元）用於支持對社會有益的排球項目。



雖然成立時間不久，但基金會已有兩個試點項目。例如，位於肯尼亞內羅畢的烏萊金博排球學院為當地一處貧民窟的年輕人提供了“避風港”。該學院旨在培養排球人才，並為其教授生活技能、提供優質教育和平等機會。這裡的球員成為了榜樣，幫助他們所生活的社區從一個犯罪猖獗的貧民窟轉變為排球人才中心。



“我們期待通過支持更多類似的變革性舉措，進一步增強它們的影響力。”格拉薩說，這些項目對當地社區產生了重大影響，給許多孩子帶去了歡樂和希望，也展示出排球能為需要幫助的人創造更光明的未來。



目前全球有8億人參與排球運動，基金會的目標是將這一數字增加一倍以上，使排球的影響擴大到社會各個角落。基金會正致力於在全球範圍內開展合作，支持者可通過各種形式提供幫助，包括財政、設備、資源捐贈等。



在促進全球青少年排球發展方面，格拉薩說：“我們的目標是激勵和吸引年輕人，通過排球為他們提供學習和成長的諸多機會。我們努力讓每個人——無論他們的背景如何，都通過排球獲得更好的生活。基金會相信體育具有改變生活的力量。”