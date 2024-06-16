福建11條河流出現超警、超保洪水

中評社北京6月16日電／連日來，受強降雨影響，福建多條河流出現超警、超保洪水。記者從福建省防汛辦獲悉，6月15日6時至16日7時，受強降雨影響，閩江建溪和富屯溪、交溪等11河15站發生超警、超保洪水（涉及南平、寧德、泉州等3市11縣），超警幅度0.07-3.65米，建溪建甌七里街站超保證水位1.38米。



新華社報導，截至6月16日7時，除閩江延福門站（延平）、建溪七里街站（建甌）、松溪松溪站（松溪）和東遊站（建甌）、南浦溪水吉站（建陽）、富屯溪洋口站（順昌）、金溪將樂站（將樂）等7個站外，其餘各主要江河水位均在警戒以下。



據統計，自6月9日以來，福建省共有南平、三明、寧德、福州、泉州等5個市12個縣14條河流19個站發生超警、超保洪水55站次，超警幅度0-3.65米，建溪建甌七里街站超保證水位1.38米。



連日強降雨已導致福建多地不同程度受災。據福建省防汛辦統計，截至6月15日20時，本輪強降雨已造成福建省17.98萬人受災。



轉移群眾、清理路障、調撥物資、巡查隱患……面對持續降雨和汛情，福建各地各部門切實抓好防範應對工作。目前，福建省防指維持防暴雨Ⅲ級應急響應。截至6月16日7時，福建省累計下沉幹部5.58萬人次，轉移群眾近3.6萬人次。



福建省氣象局首席服務專家黃志剛提醒，6月9日以來，福建北部地區已出現連日暴雨，土壤含水量高，需重點防範持續強降雨可能引發的中小河流洪水、城鄉積澇等次生災害；西部、北部地區部分低窪地段農田漬澇害風險等級高，強降雨過後需及時清理溝渠，排澇降漬。