中評現場：滬港、京港高鐵動臥列車抵港獲讚

香港特區文化體育及旅遊局局長楊潤雄、港鐵公司行政總裁金澤培等在抵港大堂迎接來港旅客（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港6月17日電（記者 袁曉麥）6月16日清晨，首趟滬港、京港高鐵動臥列車D907次、D909次動車組列車先後抵達香港西九龍站，京港、滬港之間自此實現夕發朝至。香港特區文化體育及旅遊局局長楊潤雄、港鐵公司行政總裁金澤培等在抵港大堂迎接來自北京、上海的旅客，並向他們贈送了紀念品，展現香港對他們的熱烈歡迎。



楊潤雄表示，旅客普遍對全新升級的高鐵動臥反應正面，認為睡一晚到香港後即可旅遊或做其他事，會更有精神，也會有更多時間。他在面向內地傳媒的記者會上還表示，感謝中央對特區政府的大力支持，推出了一系列有利於香港旅遊和整體經濟發展的措施，帶動更多內地旅客來港。今日來往香港西九龍站及北京和上海的“夕發朝至”高鐵列車班次，將為來往旅客提供另一個更方便、舒適和優質的跨境鐵路服務。



搭乘D907次列車的沈姓乘客向中評社記者表示，今次搭乘高鐵動臥列車來到香港的體驗非常舒適。“我在高鐵上睡得不錯，臥鋪提供了一個相對安靜又寬敞的休息空間，這一點是飛機比不上的。” 同時，她認為新開通的動臥列車夕發朝至的模式值得讚揚，節約了不少路途時間，可以讓自己充分安排抵港後的遊玩行程。



來自北京的陳先生一家四口也是第一次乘坐高鐵動臥來港，他們亦對此行體驗感到相當新奇和滿意。陳先生表示，“選擇動臥主要是因為它方便照顧孩子。我們晚上登車，一路上孩子們都能安穩休息，一覺醒來就已經抵達香港了，完全沒有長途旅行的疲憊感。這對於帶著小孩的家庭來說是太合適不過了。”



港鐵公司行政總裁金澤培表示，高鐵臥鋪列車的開通，為香港市民提供了多一個選擇，同時也可吸引更多內地旅客乘坐高鐵來港，有助於促進香港與內地經濟發展和民心互通。港鐵將努力持續優化服務。未來，還將視乘客的需求，加強與內地鐵路部門的協調，爭取在內地開通更多站點。



據中國國家鐵路集團有限公司客運部負責人介紹，為做好京港、滬港高鐵動臥列車服務工作，廣鐵集團重點修繕列車設施，引入創新舉措：安裝馬桶掀蓋器、提供高端香薰與洗手液、添置盥洗備品及藝術裝飾，營造優雅環境。旅客可獲贈“U彩洗漱包”，含齊全一次性衛生用品及護膚品。此外，列車供應港式特色美食，滿足早晚餐飲需求，設立獨立餐牌並啟用暢行碼便捷點餐服務，升級旅程體驗。



據悉，6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，香港與內地間人員往來更加便利。

