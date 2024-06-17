雲林縣長張麗善：赴陸交流義無反顧無悔無懼

雲林縣長張麗善（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月17日電（記者 李子寧）第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。雲林縣長張麗善出席並致辭。她表示，古往今來，歷史上諸多重大紛爭和衝突都源自於彼此的誤解，當未能設身處地站在對方的立場時，衝突也就因此而生。所以其堅信沒有對話就沒有和解，沒有交流就沒有和平，這也是她這次義無反顧前來參加海峽論壇的原因。儘管在出發前夕有很多惡意攻擊，但如同孟子所曰，雖千萬人吾往矣，根據大陸慣用的說法就是“不忘初心，牢記使命”。



張麗善表示，上任時就要求雲林縣政府全體同仁要積極服務鄉親，改善百姓的生活，讓雲林蛻變轉型。令人欣慰的是，截至2023年底，雲林縣政府團隊已榮獲包括台灣和國際在內獎項共超過102個。此外，自2018年到2022年間，雲林縣農業產值從769億新台幣增長到890億，位列全台第一，短短5年間增長了130億新台幣。她指出，雲林縣雖然是一個傳統的農業縣，但近年來與科技結合形成智慧農業、智慧漁業、智慧畜牧、智慧創造。雲林這一農業大縣正在蛻變中，甚至成功地吸引了超過1777億元的投資，進而創造了更多就業機會。



張麗善指出，這一切都是由於雲林縣堅持與鄰里縣民持續的對話交流，通過對話交流提升彼此信任度，縣府各項工作也得以順利的開展。透過真誠的對話作為一切施政的基礎，並成功推進雲林縣的結構性轉型，這就是其引以為傲的雲林經驗。雲林是台灣的縮影，希望以雲林的經驗讓大家看到台灣的進步。所以雖然參加此次海峽論壇面對惡劣的攻擊，甚至無限上綱的批判，但仍舊無悔無懼前來參加，因為衹有透過面對面的對話交流，而不是隔空喊話，也不是已讀不回，兩岸之間血濃於水的感情才能更加穩定，也期待互惠互利，共治共榮，共同打開兩岸欣欣向榮的願景。

