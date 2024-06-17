中評社北京6月17日電／網評：英國的“法官牌”已成世人笑柄



來源：大公報 作者：卓銘



終審法院前非常任法官岑耀信辭任後，繼在《金融時報》撰文，連日來又接連接受不同媒體的訪問，為英國抹黑香港司法提供大量“彈藥”。岑耀信的文章和訪問之所以受到這麼多關注，主要是因為他曾經是法律界具有較高聲望的法官，但也正正是因為這些信口雌黃的言論，令他在世人面前喪失了法官應有的公正專業立場和尊嚴，淪落成一個棄職業操守於不顧的政治打手。



通過打“法官牌”詆毀特區法治“金字招牌”，是英國插手香港事務、阻擾“一國兩制”全面準確實施的一貫卑劣伎倆，暴露英國一些反華政客見不得香港好、看不得香港治的陰暗心理。只是跟過往不同的是，英國過去打“法官牌”還只是逼迫本國法官辭職，如今卻升級到讓本國法官搖身一變變成貼上法官權威標籤的“政治復讀機”。可以說，一直以來試圖摧毀香港法治基石的不是別人，正是英國一班反華政客，而他們為破壞香港法治，甚至把法官也當作政治工具。



岑耀信在文章中聲稱香港“法治岌岌可危”、“正步入極權統治”云云，更試圖用“35＋煽動顛覆案”的判決結果來作為這些不實指控的“證據”。明眼人都看得出，從岑耀信辭職到撰文誣衊香港司法系統，即使背後沒有政治操弄的黑手，本身都帶有明顯的政治目的。但他在最新的外媒訪問中，卻又假惺惺地表示，自己的相關言論不是想談論政治或出於政治目的，只是單純想指出政治如何影響司法。



法官赤膊上陣淪政治打手



能臉不紅耳不赤說出這種話，岑耀信一就是在自欺欺人，二就是在睜眼說瞎話。如果岑耀信真的只是想說香港司法的情況，為何不提世界正義工程的最新年度法治指數香港2023年排名第23位，高於多個自我標榜法治的西方國家；不提香港擁有多家世界級的仲裁機構，全球百強律師事務所中超過半數在香港設有分所；不提被譽為“國際仲裁界奧林匹克”的國際商事仲裁理事會大會上月在香港召開，吸引來自約70個國家或地區的1400餘名仲裁員、律師、法官等全球法律界人才出席？



政務司司長陳國基昨日也透露，香港特區官員不會跟在香港的法官“做朋友”，在任何案件都不會有任何接觸。即使是終院首席法官在行政上有需要跟官員會面，雙方都會帶同多一名同行人士，以證明過程中不會觸及任何有關審判的話題。陳國基還自言，手機中沒有任何一名法官的電話號碼。

