中評社北京6月17日電／網評：烏克蘭和平峰會是老調重彈的公關秀？



來源：大公報 作者：軒轅靖



烏克蘭和平峰會上周六起連續兩天在瑞士召開，這場峰會不但解決不了問題，也帶不來和平，無非是對俄羅斯進行一番口誅筆伐。烏克蘭需要道義支持嗎？所以，和平峰會變成了雞肋，開成了寂寞，成了一場公關秀。



峰會前的“暖場”期，就注定了雞肋宿命。這場烏克蘭和平峰會瑞士向160多個國家元首或政府首腦發出了邀請，其中包括G7、G20的成員國，以及歐盟、聯合國、歐洲委員會和歐洲安全與合作組織等國際組織，甚至還邀請了梵蒂岡和君士坦丁堡普世牧首等兩個宗教代表。瑞士為這場烏克蘭和平峰會“操碎了心”，烏克蘭總統澤連斯基也在國際多邊場合頻繁要求各國領導人參加。最終約100個國家和組織派代表出席峰會，其中包括57位國家元首和政府首腦，29位部長，6位特使，以及8個國際組織和宗教組織領導人。



看上去，為這場和平峰會捧場的還真不少，但和瑞士廣發邀請以及烏克蘭的預期看，這場和平峰會還是差了點意思。



按照東道主瑞士的說法，召開這場和平峰會的目的是為了啟動和平進程，但和平顯然不是靠這樣的清談峰會就能實現的。否則，解決地區衝突和化解國際爭端，完全可以在聯合國會場就可以搞定。



俄烏衝突發生至今已經兩年多了，在美歐和北約對俄持續加碼制裁和對烏克蘭不斷的金援軍援下，這場衝突已經變成了持久戰。在美歐北約持續支援烏克蘭並加大對俄制裁力度的情勢下，俄烏衝突看不到和平解決的希望。對抗加劇、危機加碼已經變成了這場衝突的主旋律。



剛剛在意大利舉行的G7峰會上，西方七國不僅利用被凍結的俄羅斯資產作為抵押向烏克蘭提供500億美元貸款，而且發表聯合聲明要求俄羅斯向烏克蘭賠償4860億美元的損失。



峰會不會帶來任何實質成果

