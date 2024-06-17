外交公署：香港特區高水平法治不容否定

香港（來源：新華社） 中評社北京6月17日電／據大公報報導，針對近期香港特區終審法院英籍非常任法官Jonathan Sumption（岑耀信）辭任並發表負面文章詆毀香港法治，以及個別英國政客藉此進行炒作抹黑香港國安法律，外交部駐港公署發言人昨日表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。政務司司長陳國基批評岑耀信的說法“無稽”，對於法官被政治影響感到失望。



外交部駐港公署發言人指出，通過打“法官牌”詆毀特區法治“金字招牌”是英方插手香港事務、阻擾“一國兩制”全面準確實施的一貫卑劣伎倆。2022年3月，英方就以所謂“民主”“人權”為借口，“召回”特區終審法院兩名英籍非常任法官，上演自取其辱的政治鬧劇。此次Jonathan Sumption一反此前兩度撰文為自己擔任特區終審法院非常任法官進行辯護的立場，公然背棄法官職業道德和法治精神，妄評特區國安案件，抹黑特區法治，個中緣由不言自明。英國一些反華政客借機鼓噪，更暴露出其見不得香港好、看不得香港治的陰暗心理。



陳國基斥岑耀信說法非常“無稽”



發言人強調，香港國安法和香港國安條例的制定實施完全符合國際法和各國通行慣例，充分借鑒其他普通法國家司法實踐，充分尊重和保護人權，效果有目共睹。真正破壞香港法治的，恰恰是那些口口聲聲“維護法治”“保護人權”的外部干預勢力。他們悍然違反國際法原則和國際關係基本準則，肆意抹黑香港國安法律和特區司法制度，甚至冒天下之大不韙，公然恐嚇、威脅制裁特區法官和檢控官，早已引發香港社會各界憤慨，為國際公平正義所不容！