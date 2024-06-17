美歐銀行不穩　危機一觸即發

美國商業地產貸款正步入還款期，信貸違約率料上升。（大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，歐洲政經不穩，上周法國等歐洲銀行股股價急插水，火頭更有可能蔓延至美國。事實上，美國商業地產大冧，紐約曼哈頓寫字樓價格跌幅擴大至接近七成，恐爆發商業地產物業貸款違約潮。近月美國費城銀行指數持續走弱，逆勢向下，反映市場憂慮美國銀行業危機惡化，銀行股拋售潮一觸即發。



美國通脹頑固，5月消費物價指數升幅3.3%，仍然高於正常水平。更重要的是，美國有需要維持高息，以支持美元匯率，才能留住資金。因此，即使歐央行等經濟體開啟減息大門，相信聯儲局仍然沒有減息迫切性，但這樣勢必加劇經濟下行壓力，刺破資產泡沫，釀成更加嚴重的銀行危機。



美商廈大跌價 銀行壞賬惡化



美國高息環境比預期長，在貿易保護主義升溫、全球貿易和投資自由化受阻之下，憂心美國通脹上升壓力持續升溫，美息存在不減反加的可能，物業資產價格面臨更大衝擊。據報近期一幢位於紐約曼哈頓西44街寫字樓物業以約近5000萬美元的蝕本價售出，原業主是在2018年以1.53億美元的價格購入。換言之，這寫字樓物業從6年前高位大跌67%，可以用崩跌來形容。該物業還有逾億美元貸款餘額，出售價未能完全償還貸額，銀行等借貸方將蒙受損失，美國銀行業壞賬隨時惡化。



其實，華爾街大行日益擔心商業地產崩跌，將加劇美國銀行業破產潮。美國商業物業大跌，個人及企業信貸違約勢增，從小型地區性銀行到大型銀行都面對危機。美國商業地產貸款正步入還款期，信貸違約率料上升。近周信貸評級機構惠譽上調由寫字樓貸款支持的商業抵押貸款證券（CMBS）違約率預測，估計在2024年及2025年分別升至8.6%及11%，持有這些商業地產抵押貸款證券的投資者面臨巨額損失，商業地產相關資產將被拋售，美國銀行業當災，華爾街股市也將受壓。



其實，英偉達股價疲態盡露，上周標普500指數及納斯達克指數勉強再創新高，加力拓展AI蘋果公司股價大升，但多只大型銀行股偏軟，反映運通、花旗、摩通、美銀等銀行股走勢的美國費城銀行指數，近月持續走弱，逆勢向下，上周五以100.3收市，過去一個月跌近7%，拖累道指未能跟隨標指及納指同步創新高，反映投資者且戰且走，憂美國銀行業風暴降臨。



值得留意的是，歐元區政經不穩，歐洲銀行股普遍受壓。法國財長發出警告，若極右或極左勢力在大選中取勝，將引發金融危機，令市場避險情緒急升，拋售歐元區股債資產，其中法國國債跌勢急，10年期債息一度抽升至3.33厘，高於德國國債息逾70點子。至於法國CAC指數上周跌6.2%，為逾兩年最大周跌幅，市值蒸發2100億美元，股債資產價急跌不利銀行業，法國巴黎、法國興業全周跌幅逾10%。



投資者拋售歐美銀行股



歐洲政經形勢不明朗，無可避免拖累美國經濟，當前法國等歐洲銀行股拋售潮可能蔓延至美國，美歐銀行風暴隨時卷土重來。