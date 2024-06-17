地緣為港最大挑戰　警惕美以金融當武器

香港未來五至十年最大挑戰是地緣政治局勢，要為最差情況作準備。（大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，近年中美關係緊張，香港作為國際金融中心，難免受到影響。任志剛坦言，香港未來5至10年最大挑戰是地緣政治局勢，但由於自己不是相關專家，難以預測會發生什麼。但他認為，以現在這個發展趨勢，美國各方面均像在發動一場金融戰，“香港要居安思危，若全球金融兩極化時，香港要如何部署。”



任志剛指，其實現時美國已有很多動作，如不容許美國資金投資中國某些股份，另一方面又凍結俄羅斯資產。在這個環境下，他肯定特區政府有兩手準備，以應付這些挑戰。被問到美國發動金融核戰的機會有多大呢？他直言很難說，指美國用不同手法均是想限制中國發展，想打壓中國，但若美國使用金融手段，“我覺得它要小心”。



“美國是全球最大的淨負債國，淨負債約16萬億美元；中國加上香港則有約4.5萬億美元淨資產。雖然美元地位很強，但一個最大負債國和一個最大債權國打金融戰，自己亦會受到影響。”任志剛反問，“美國限制美國資金投資中國不是資本限制嗎？不讓別國使用美元不是外匯管制嗎？凍結別國資產不還不是債務違約嗎？”他指，若美國作為最大負債國，有資本限制、外匯管制、有債務違約，第三國家會怎樣看？



任志剛表示，愈來愈多國家希望成為金磚國家成員，這絕對不是一個純政治考慮，而是這些國家亦在做兩手準備，要減低對美元的依賴。“如果越來越多國家做這些事，美元地位會怎樣？如果我坐在華盛頓，我就不會亂來。希望美國瞭解這方面的風險，不要再亂出招，否則最終只會連累自己。”