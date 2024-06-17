首屆師德師風獎　弘揚教育正能量

圖：首屆“香港優秀師德師風獎評選”頒獎典禮日前圓滿舉行，全港有近百間學校參加評選，20位教師脫穎而出獲得優秀獎。 中評社北京6月17日電／《大公報》聯合教育界舉辦首屆“香港優秀師德師風獎評選”活動，頒獎禮日前順利舉行，表彰有理想信念、有道德情操、有扎實知識、有仁愛之心的好老師，反響熱烈。



教育興，則國家興；教育強，則國家強。行政長官李家超為今次活動專門撰文祝賀，他強調這次評選出來的好老師，每一位都有感人的故事，他們不僅是教育界的德育模範，也是全社會的學習榜樣。



《大公報》採訪了其中20位獲獎教師，並將從明天起推出《好老師故事》專題系列報導，細說他們言傳身教、春風化雨背後感動人心的事跡，同時希望藉此為本港教育界培養更多好老師帶來啟發。



首屆“香港優秀師德師風獎評選”活動於2024年上半年展開，全港有近百間學校參加，有20位教師脫穎而出獲得優秀獎。頒獎典禮於6月8日假優才（楊殷有娣）書院舉行，近兩百名教師、校長和嘉賓歡聚一堂，共同見證這個極具意義的頒獎時刻。



行政長官李家超專門撰文祝賀獲獎者，他希望教師隊伍有更多如此優秀的好老師，為香港和國家培育有志有為、愛國愛港的新一代，為“一國兩制”實踐行穩致遠作出貢獻。



頒獎禮上，多位嘉賓以激動的心情祝賀獲獎老師，稱讚他們用愛和心血賦能成長，在教書育人方面各有所長，寄語全港教師以他們為楷模，做“有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心”的“四有”好老師。獲獎老師代表在頒獎禮上分享教書育人的感人故事，暢談走上教育之路的心路歷程，全場頻頻響起熱烈掌聲。



此次活動由大公報主辦，香港教育大學、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會及新界校長會聯合協辦，並獲教育局大力支持。



6月8日下午，優才（楊殷有娣）書院的大會堂熱鬧非凡，首屆“香港優秀師德師風獎評選”頒獎典禮在這裡舉行，近兩百人濟濟一堂。中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長林枬、香港立法會議員鄧飛、香港島校長聯會主席詹漢銘、九龍地域校長聯會副主席張作芳、新界校長會主席朱偉林等嘉賓出席並主禮。

