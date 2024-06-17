富權：民進黨意圖透過罷免或重選達成翻盤？

中評社香港6月17日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：民進黨意圖透過罷免或重選“立委”達成翻盤？以下為文章內容。



台灣地區“立法院”於五月二十八日三讀通過“國會改革五法”法案，並分別呈送賴清德和“行政院”後，“行政院”於六月六日向賴清德提交“覆議書”，而賴清德者於六月十一日上午核可“覆議案”，並將公文送至“行政院”，同時以“總統府秘書長”函通知“立法院”。“行政院”則於同日將“覆議案”移請“立法院”。“立法院”朝野黨團於六月十三日進行協商，確定處理“覆議案”的日程，將於六月二十一日記名表決“覆議案”。相信，屆時必定又將會發生“表決大戰”。



按照“憲法修正條文”規定，“立法院”必須在十五天內對“覆議案”進行表決。若“覆議案”被否決，賴清德必須簽署公佈俗稱為“國會改革五法”的《公職人員選舉罷免法》及《刑法》部分條文的修正法案，隨即生效；反之，“覆議案”獲通過，“國會改革五法”法案當即失效作廢。另外，倘“立法院”在十五天內無法就“覆議案”做成決議，也將會導致“國會改革五法”法案自動失效。



由於“國會改革五法”事關中國國民黨黨團和台灣民眾黨黨團的命脈，因而勢必會像在“立法院”四次院會的攻防戰一樣，既各自進行甲級動員，又團結一致，勢必要以議席多數優勢否決“覆議案”。雖然民進黨黨團總召柯建銘幻想有六席民眾黨“立委”“起義歸來”，使得民進黨獲得“關鍵一席”，扭轉“立法院”朝野“立委”的優劣勢，從而讓“覆議案”成功闖關，也雖然民眾黨的八席“立委”中，有那麼一兩席有所“動搖”，但由於黨團總召黃國昌強勢“押陣”，也由於黨團副總召黃珊珊在此事態上，並未受到其兄長黃曙光繼續獲得留任“國安會”諮詢委員的影響，因而相信民眾黨的八席“立委”，將與國民黨的五十二席及親國民黨的兩席無黨籍“立委”團結一致，扳倒衹有五十一席“立委”的民進黨黨團。



但也不能鬆懈。因為民進黨極有可能會在六月二十六日的十五天期限之前，採用各種手段，死纏爛打，導致“立法院”無法在規定時限對“覆議案”做成決議，導致“國會改革五法”法案自動失效。不過，這個“渣招”“吃相難看”，可能民進黨黨團尚不至於全力使用，因而“覆議案”應是可以被否決。但在表決過程中民進黨黨團還是將會使用“騷擾戰術”，製造一些麻煩。



其實，民進黨當局並不會把扳倒“國會改革五法”的希望寄託在“覆議案”上，這只是一個“姿態”而已。因為民進黨當局的“工具箱”內還有其他更有效的“工具”可用。其中最“辣”的，就是在“覆議案”被否決後，民進黨黨團、“行政院”以至賴清德等，都可以循“憲法救濟”的途徑，向“司法院”的“憲法法庭”提出“釋憲”聲請。而由於“司法院”現任的十五名“大法官”，全部都是由蔡英文提名，而且其中有多位“台獨憲法學家”，因而“憲法法庭”要對“國會改革五法”作出“違憲”的“釋憲文”，就將是“易過食生菜”。



本來，在短期戰術上，民進黨當局還有一“招”，就是明知“覆議案”將會被否決下，誘騙國民黨和民眾黨黨團“乘勝追擊”，對“行政院”提出“不信任案”，並順道“倒閣”。而賴清德卻就正好是“順水推舟”，下令解散“立法院”，進行“立委”重選，希望能夠透過民進黨執政的各種便利條件，再加上繼續使用“抗中保台”及“反介選”的手段，讓民進黨獲得“立法院”過半議席，從而在根本上扭轉“朝小野大”的態勢，民進黨黨團及其總召柯建銘，又能像過去八年那樣，呼風喚雨，把國民黨黨團壓打得“嘎嘎聲”，並為所欲為，強勢通過各種不利於兩岸關係和平發展的法案。

