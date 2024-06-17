京滬旅客：一出西九就去嘆早茶

上圖：一大早下車後，上海朋友們開啟了精彩香港遊。＼大公報記者夏微攝；下圖：滬港夕發朝至動臥列車乘客一出西九龍站就去喝早茶。＼受訪者供圖 中評社北京6月17日電／據大公報報導，夕發朝至，一夜好眠。16日一早，前一晚出發的首班京港、滬港高鐵動臥列車分別抵港，一覺好眠後，遊客們精神滿滿地開啟了在港行程。首批抵港旅客對動臥列車的寧靜舒適和便利紛紛讚不絕口，對乘務人員提供的周到服務也感到十分滿意。在西九龍高鐵站附近嘆過早茶，便前往太平山打卡、逛維多利亞港等知名景點，又或者和親人團聚過父親節，一場場愉快的旅程就此開啟，遊客們將在接下來的時間中，充分感受香港魅力。



勞女士是第一次乘坐動臥列車，“感覺還是挺方便的”。勞女士解釋稱，他們在上海的家離虹橋樞紐很近，香港的家離機場很遠，平時坐飛機往來兩地的話，到了香港回家還要有一段路程。如今是直接虹橋樞紐出發，到達西九龍站，回香港的家也就更方便了。“這次又剛好趕上父親節，我就帶著兒子從上海坐車過來陪他在香港上班的爸爸。”



淺眠客難得好眠 盛讚車廂安靜



勞女士說，兒子一直在和她說，動臥體驗感十分舒適。“他以前坐過綠皮車，這次動臥明顯更穩，他是一覺睡到第二天，我還問他會不會覺得車子行進的聲音有點吵，他說不覺得，他還想介紹他的同學也來體驗這個車。”抵達香港後，勞女士一家匯合後，就和同行的朋友一起去油麻地喝茶了。



勞女士的兒子表示，抵港後的行程安排滿滿當當，品嘗香港早茶後，就要拜訪香港親戚。“這是我第一次坐臥鋪來香港，很開心，高鐵上還有小零食，睡好覺後就到了香港，很棒。”他說。



史小姐的第一次香港之行就選擇了滬港夕發朝至的動臥列車。對她來說，如果價格差不多的話，就會選高鐵，“因為我坐飛機耳朵受不了。”但是這次的高鐵之行也是意外地讓她睡得很安穩。“我不是一個睡眠特別好的人，之前坐綠皮車的時候從來沒有睡著過，但這次確實睡得還不錯。”史小姐表示，動臥車廂每一個隔間關門後都挺安靜，光線也是完全暗下來，提供了非常良好的睡眠環境。“而且這個列車非常好的一點是，十點之後就不會再有廣播的聲音，不會被吵醒。”



下車後，史小姐的香港好友帶著她直接去“飲早茶”，讓史小姐瞬間融入了香港的生活，“之後的行程還是挺充實的，去了維港，走了星光大道，看了看海。然後我們就坐著輪渡到了對岸，逛了中環，還去爬了半山。”

