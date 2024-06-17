富權：阻擾兩岸交流何說“雙邊對等”？

中評社香港6月17日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：運用不實資訊阻擾兩岸交流何說“雙邊對等”？以下為文章內容。



賴清德在“五二零”講話中聲稱要“在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮”之後，台灣熱心推動兩岸交流，尤其是有“切身利益”的旅遊業者希望民進黨當局盡快撤銷“禁團令”，開放更多台灣民眾前往大陸地區旅遊及進行文化交流之際，民進黨的一些側翼輿論卻在高唱反調，並肆意散播一些不實資訊，恐嚇台灣民眾，意圖阻止台灣民眾前往大陸旅遊並參與各項文化交流活動，並以此作為拒絕撤銷“禁團令”的“依據”。



最新的案例，是有民進黨側翼輿論工具本月初散佈不實資訊，謂有台灣人到南京參加藝術書展擺攤，卻遭大陸公安帶走，甚至被要求全身脫光檢查；以及一名台灣居民跟隨旅遊團赴中國大陸旅遊遭留置調查數日才獲釋。這些不實資訊在台灣地區鬧得沸沸揚揚，不少人也信以為真，擔心自己在到大陸旅遊或進行文化交流時，也將會遭到“公安檢查甚至扣押”。一些曾經因為在大陸進行違法活動而被拘捕判刑的人物如李孟居和李明哲等，也趁機跳了出來，添油加醋地大談自己的案例，意圖在攻擊大陸執法機關的同時為自己翻案，甚至向民進黨當局“施壓”，指責陸委會只能提醒民眾進出陸港澳一定要小心，登陸動態系統，但當真的有人在大陸出事，卻是“無能為力”。



相關事態還往上直捅，“行政院長”卓榮泰在赴“立法院”作施政報告及備詢，會前接受媒體聯訪時表示，他第一時間得到消息，就要求陸委會瞭解整個狀況，目前人已經回到台灣，但是還是要瞭解事情的始末，同時要向社會大眾來說明，藉由此事，他也再次提醒台灣民眾赴中旅遊，還是注意人身安全，“中國法律不明確的，法律程序不完整”。



對此，國台辦發言人陳斌華特地在例行記者會澄清，一名台灣民眾五月三十一日在南京參加藝術市集活動，執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，警方隨後傳喚審查，依法依規作了規範處置。經公安部門鑑定，這名台灣人所攜展品有五十八件為淫穢物品，構成“運輸淫穢物品”。他說，在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不瞭解中國大陸相關法規，因此作出“不予行政處罰”的決定。當事人當晚就離開辦案中心，並於數天後返台。陳斌華強調，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範，“民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，藉機恐嚇島內民眾”。他強調，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾到中國大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣。



陳斌華有關“考慮到當事人確實不瞭解中國大陸相關法規”的說法，實事求是；陳斌華所說的在“當地台辦積極協助下，警方依法快速處置”，更是客觀實際。實際上，大陸方面對淫穢物品的認定及管制非常嚴格，並將之列入《刑法》，不管是否以牟利為目的，只要製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品，都會嚴厲處罰甚至判刑。而這位台灣居民可能確實是不瞭解大陸地區的法律規範，而是按照台灣地區對色情作品習以為常的思維習慣，將五十八件淫穢物品攜帶到南京參加藝術市集活動，在廣庭大眾中公然進行展播，如果是大陸居民如此作為，可能已經被刑事居留，甚至是由司法機關依法審理判刑。但在經地方台辦疏通後，該人士當晚就獲釋並返回台灣地區。這在大陸居民的眼中，已經是“額外開恩”，但民進黨側翼輿論工具卻顛倒黑白、混淆是非，倒打一耙，其居心極為惡劣。

