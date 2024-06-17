內蒙古防沙治沙逐漸告別“人海戰術”

牽引播種機在杭錦旗防沙治沙項目區種檸條。新華社記者李雲平 攝 中評社北京6月17日電／據新華網報導，在地處庫布其沙漠腹地的鄂爾多斯市杭錦旗防沙治沙項目區，5台牽引播種機在沙地裡往來穿梭，挖溝、栽檸條、掩土等作業一氣呵成。



杭錦旗林草局副局長李樹鵬說：“過去，我們肩扛手抬檸條進沙漠，採用人工挖溝的方式種檸條，每人1天最多能種500株。現在，我們利用鈎機、播種機等機械種植，1台車1天能種2.2萬株，大大提高了造林效率。”



杭錦旗位於黃河“幾字彎”南岸，庫布其沙漠占全旗面積的52.2%，防沙治沙任務艱巨。今年，杭錦旗開工建設庫布其沙漠北緣188公里防沙護河鎖邊林帶等項目，利用固沙機、沙障鋪設機等防沙治沙。



在烏蘭布和沙漠東緣的巴彥淖爾市烏拉特後旗西補隆林業管護中心，4台裝有履帶的壓制沙障機在沙地上作業，壓沙機前進一米，直徑80厘米的大齒輪就會將鋪在沙地上的稻草、秸秆精準“植”入沙地裡，“編織”成一條條金黃色的沙障。管護中心主任杜永軍說：“過去扎草方格和種苗一直依靠人工，效率很低。今年我們引進40多台機械裝備壓制沙障、栽植梭梭，作業速度比以前純人工提高了3倍多。”



烏拉特後旗既是我國北方防沙治沙重點區域，也是陰山北麓國家級生態功能區。去年以來，烏拉特後旗加快實施陰山北麓生態綜合治理工程，採取機械造林、封育飛播等措施，進一步提升治沙效果。烏拉特後旗林草局局長陳玉雲說：“烏拉特後旗沙化土地面積2065萬餘畝，已治理的面積僅有459萬餘畝，治理任務重、難度大，‘人海戰術’難以滿足防沙治沙需求。現在，我們利用機械進行壓沙，不僅速度快多了，稻草扎下去的深度也能統一達到15厘米，抗風固沙能力更強。”