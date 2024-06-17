東莞第二屆兩岸青年羽毛球友誼賽圓滿落幕

中評社北京6月17日電／6月16日，2024 第二屆東莞台協杯羽毛球錦標賽暨兩岸青年交流羽毛球友誼賽總決賽在常平塘角羽毛球館舉行。廣東省委台辦原二級巡視員肖南、廣東省委台辦秘書處處長任廣靈，東莞市台港澳事務局局長黃慧紅、常平鎮黨委副書記羅成基、東莞市台商協會會長陳宏欽等，以及來自東莞台協協一區至協七區的參賽選手及賽事裁判組人員與所有工作人員近300人參加此次活動。



本次活動由東莞市台港澳事務局、東莞市台商投資企業協會指導，由市台協球類運動委員會召集七大協區聯合舉辦，由協三區（常平分會、企石分會、橋頭分會、橫瀝分會、東坑分會）五個分會承辦。活動以“兩岸融合，羽你同行”為主題，旨在豐富在莞台商台胞的業餘文化生活，展示在莞生活青春風采及敢打敢拼的精神，促進兩岸企業家與兩岸青年的交流。



開幕儀式上，東莞市台港澳事務局三級調研員周懿代表市台港澳事務局對活動的舉辦表示祝賀。他指出，市台港澳事務局一直重視用好體育賽事這一交流平台，希望參賽選手加強溝通，抓住大灣區發展機遇，莞台同胞攜手共創美好未來。



陳宏欽對所有參賽選手和工作人員表示感謝，希望各參賽選手發揚團結友愛、奮勇拼搏的精神，賽出水平、賽出友誼，充分展現在莞台胞的風采。希望全體裁判員忠於職守、公正裁決，努力營造公正、有序的競賽環境，確保比賽順利進行。



據悉，本屆比賽分為台胞組男雙台籍組，男雙非台籍組，混雙組等組別。以七大協區為賽區進行初賽，各賽區取各組別前三名進入總決賽，初賽於2024年4月至5月順利舉行，將近2000名選手參賽。



在男雙台籍組的競爭中，協三區劉祥瑞和孫銘鴻獲得冠軍，協二區張家豪和劉百維收獲亞軍，協一區王則閔和蔡仲翔位列第三。在男雙非台籍組的比賽中，協七區朱軍恒和梁宇軒、協三區翟浩然和吳友子、協二區張展鵬和楊佳景獲得前三名。混雙方面，協三區邱傳堯和郭佩珊、協七區陳正國和黎宇、協三區羅盛坤和廖美君取得前三名。



歡樂組共有兩個級別的賽事，協三區肖石軍和許振浦、協一區李泉學和鄒群、協二區關蓮英和吳端偉分獲所在級別的前三名；協一區陳振偉和林欣平、協七區吳志浩和馮立、協一區施舜寅和伍芍衡分別獲得所在級別的冠亞季軍。



頒獎儀式之後，在台協常務副會長許永鬆見證下，協三區負責人陳柏堯把台協杯羽毛球錦標賽的會旗交到協四區負責人林楷明手上，活動順利收官。選手們在賽場上揮灑汗水，充分展現了和諧、團結、奮進的精神面貌，增進了交流和友誼。



台協杯羽毛球錦標賽暨兩岸青年交流羽毛球友誼賽用體育促進交流、用賽事加深感情。在東莞市台港澳事務局全力支持下，將原來的兩岸交流羽毛球友誼賽進一步提檔升級，打造成為莞台同胞揮拍競技、傳承發揚“莞台一家親”的品牌活動，莞台青年充分展示兩岸羽毛球愛好者的風采，增強中華兒女的凝聚力、向心力。

