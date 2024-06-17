中評社北京6月17日電／中澳總理年度會晤聯合成果聲明



一、應澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯邀請，中華人民共和國國務院總理李強于2024年6月15日至18日對澳大利亞進行正式訪問。李強總理訪問了阿德萊德、堪培拉和珀斯。



二、在6月17日訪問堪培拉期間，李強總理和阿爾巴尼斯總理舉行會談，共同舉行中澳總理年度會晤並共見記者。在年度會晤中，兩國領導人就中澳關係及重要國際和地區問題交換意見。



三、在中澳建立全面戰略伙伴關係10周年之際，兩國領導人重申對全面戰略伙伴關係的支持，以及成熟、穩定、建設性的雙邊關係的重要性。同雙方2023年11月發表的聯合成果聲明相一致，雙方重申1972年《中華人民共和國政府和澳大利亞政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報》的重要性，重申聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方一個中國政策承諾。雙方一致同意繼續發展雙邊關係，維護各自國家利益，明智管控分歧。



四、雙方肯定兩國領導人、部長和各層級官方開展定期接觸，支持雙邊關係持續穩定發展的重要性，歡迎2023年11月上一輪中澳總理年度會晤以來，雙方在關鍵雙邊對話方面取得的進展，包括2024年舉行的中澳外交與戰略對話和部長級經濟聯委會。雙方確認計劃于2024年重啟中澳戰略經濟對話。



五、雙方重申《聯合國憲章》以及世界貿易組織的重要性，同意繼續在聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、東亞峰會等多邊平台開展合作。雙方重視在《區域全面經濟伙伴關係協定》框架下的合作。

