5月份中國國民經濟延續回升向好態勢

中評社北京6月17日電／國家統計局17日發佈的數據顯示，今年5月份，國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價總體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續，運行總體平穩。



工業生產較快增長，服務業持續恢復。5月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，環比增長0.30%。裝備製造業和高技術製造業增勢良好。裝備製造業增加值同比增長7.5%，高技術製造業增加值同比增長10.0%，增速分別快於全部規模以上工業1.9和4.4個百分點。全國服務業生產指數同比增長4.8%，比上月加快1.3個百分點。



市場銷售增速回升，固定資產投資規模擴大。5月份，社會消費品零售總額39211億元，同比增長3.7%，比上月加快1.4個百分點；環比增長0.51%。1至5月份，全國固定資產投資（不含農戶）188006億元，同比增長4.0%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.6%。



貨物進出口較快增長，貿易結構繼續優化。5月份，貨物進出口總額37077億元，同比增長8.6%。



就業形勢總體穩定，居民消費價格總體平穩。1至5月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.3個百分點。5月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，比上年同月下降0.2個百分點。5月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，漲幅與上月持平；環比下降0.1%。



“總的來看，5月份，經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。”國家統計局新聞發言人劉愛華在當日舉行的國新辦發佈會上說，下階段，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。