麻生提及黨改革不應留禍根 疑似對岸田不滿

中評社香港6月17日電／共同社報導，日本自民黨副總裁麻生太郎16日，在新潟縣新發田市舉行的麻生派眾議員齋藤洋明的政治集資宴會上發表演講，提及派系收回扣事件後《政治資金規正法》修改一事，重申“不能實施會給未來留下禍根的改革”。在規正法修正案方面，麻生被認為對首相岸田文雄有所不滿。齋藤在之後致辭時提及岸田下台的論調。



應公明黨要求，規正法修正案中寫入把宴會券購買者的姓名公開標準額下調至“超過5萬日元”（約合人民幣2304元）。岸田為爭取公明黨和日本維新會的贊成，同意了修改要求。另一方面，麻生以及幹事長茂木敏充則認為這會導致年輕議員難以籌集到資金。有意見指出雙方之間產生了分歧。



麻生在演講中還表示，不應發生有志成為政治家的年輕人因為沒有資金而放棄的事態，強調資金對政治活動而言不可或缺。另一方面，他列舉了2022年底制定的《國家安全保障戰略》等，稱這是岸田與公明黨協調後實現的，對岸田的政績不吝讚賞。



麻生離開會場後，齋藤針對政權有關收回扣事件的應對大受譴責的情況表示，“最終必須有人對造成這一狀況負責”。他承認該發言考慮的是岸田下台。



同時，齋藤主張“領導人的責任也應被廣泛討論”，表示在9月的黨總裁選舉中“將支持能夠真正推行黨改革的候選人”。