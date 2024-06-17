中國對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查

中評社北京6月17日電／據商務部網站：中華人民共和國商務部（以下簡稱商務部）於2024年6月6日收到中國畜牧業協會（以下稱申請人）代表國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。



根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量符合《中華人民共和國反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含了《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。



根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。現將有關事項公告如下：



一、立案調查及調查期



自本公告發布之日起，商務部對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日。



二、被調查產品及調查範圍



調查範圍：原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品。



被調查產品名稱：相關豬肉及豬副產品。



英文名稱：Certain pork and pig by-products。



產品描述：被調查產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、幹、熏、鹽腌或鹽 漬的，未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、幹、熏、鹽腌或鹽漬的，整個或切塊的豬的腸、膀胱及胃。



主要用途：主要供人食用。



該產品歸在《中華人民共和國進出口稅則》：02031110、02031190、02031200、02031900、02032110、02032190、02032200、02032900、02063000、02064100、02064900、02091000、05040011、05040014、05040029、05040090。其中05040029和05040090稅則號項下非豬產品不在本次調查範圍之內。

