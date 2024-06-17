首爾大學醫學院教授集會就無期限停診表態

中評社香港6月17日電／韓聯社報導，首爾大學醫學院及首爾大學醫院教授緊急對策委員會（下稱“委員會”）17日在首爾大學醫大舉行集會，就啟動無期限停診的理由表示，醫療系統已開始崩潰，政府卻充耳不聞、視而不見，醫界只能拿出全面停診的最後籌碼。



鬥爭委員長房在勝（音）表示，委員會此舉不僅只為實習住院醫生和醫學生。我們非常清楚，若他們不返崗，國家的醫療系統將崩潰。過去3個月來，我們不斷向政府和國民們闡明立場，但政府卻充耳不聞。醫療系統已經開始崩潰，我們將盡人事，但若政府始終無動於衷，我們不得不宣佈“投降”，返崗復工，但之後醫療崩潰的責任全都在政府。



6月17日，在首爾鐘路區的首爾大學醫學院，首爾大學醫學院及首爾大學醫院教授緊急對策委員會舉行停診集會。 韓聯社

6月17日，在首爾鐘路區的首爾大學醫學院，首爾大學醫學院及首爾大學醫院教授緊急對策委員會舉行停診集會。 韓聯社



房在勝同時還向政府提出了三項要求，分別是完全取消針對實習住院醫師的行政措施、構建可反映一線意見的常設醫政協商機制、重新調整2025年醫學院擴招名額。他說，若政府就此採取具體措施，首爾大學醫院教授將停止停診，參與對話。



當天，首爾大學醫院實習住院醫師代表、首爾大學醫學院學生會會長等大多數實習住院醫生和醫學生到場參加集會，譴責政府的醫改和醫學教育改革政策。