6月17日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍6月17日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



南非共和國政府邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長肖捷將於6月19日出席在南非首都比勒陀利亞舉行的拉馬福薩總統就職典禮。



中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將於6月18日至25日應邀赴新加坡出席第四屆中新社會治理高層論壇並訪問新加坡、南非。



總台央視記者：6月14日，南非新一屆國民議會在開普敦舉行首次會議，非洲人國民大會主席拉馬福薩當選連任總統。請問中方對此有何評論，對中南關係的發展有何期待？



林劍：南非是在非洲和國際事務中具有重要影響的發展中大國。中方祝賀拉馬福薩先生當選連任南非總統，習近平主席已向拉馬福薩總統致賀電，相信南非新政府將帶領南非人民在國家建設的征程上取得更輝煌成就。



南非是中國的全面戰略夥伴，兩國關係已進入“黃金時代”。中方重視中南關係發展，願同南非新政府共同努力，增進政治互信，拓展務實合作，加強在國際和地區事務中的戰略協作，推動構建高水平中南命運共同體。



東方衛視記者：有報導提到，韓國總統府官員在6月13日稱，俄羅斯總統普京將於數日內訪問朝鮮，韓中雙方將於差不多同一時段舉行外交安全2＋2對話。韓方將綜合考慮各方面因素，周密應對，使周邊主要友好國家、戰略夥伴國家在涉朝問題上與韓方保持相同軌道。有韓國媒體分析認為，針對朝俄不斷走近，韓方應妥善把握對華關係，利用外交安全2＋2對話就涉朝問題加大做中方工作。請問中方對此有何評論？



林劍：經中韓雙方商定，中國外交部副部長孫衛東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群將於6月18日率團赴首爾同韓方舉行首次中韓副部級外交安全2＋2對話。



中韓2002年建立司局級外交安全2＋2對話機制，先後共舉行5次對話。2020年雙方同意將該對話提升為副部級並商定盡早舉行升格後的首次對話。此後，雙方結合各自牽頭人日程、雙邊交往安排等就對話具體時間保持溝通，並商定於今年6月18日舉行。



中方同韓方建立2＋2對話機制、提升對話級別、協商舉行對話的時機系著眼雙邊關係發展需要，早已商定，同其他國家沒有特別關聯。中方將在對話中同韓方重點就如何改善發展兩國關係、深化雙方各領域交流合作交換意見，並就共同關心的國際地區問題進行必要溝通。有關情況，我們會及時發布消息。

