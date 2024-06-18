外交部答中評：美國應停止炮製散佈虛假信息

外交部發言人林劍（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍6月17日在例行記者會上回答中評社記者提問時表示，事實一再證明，美國通過操控社交媒體散布虛假信息、毒害輿論環境、抹黑他國形象，這是其一貫做法，中方堅決反對。國際社會應對美國這種行徑擦亮眼睛，清醒認識。大國要有大國的樣子。希望美方擺正心態，承擔起大國應盡的責任，停止炮製散布針對別國的虛假信息。



中評社記者記者提問到，據14日報導，美國國防部在新冠疫情期間開展了一項針對中國的秘密網宣行動，通過設立虛假賬戶在社交媒體發文，詆毀中國科興疫苗的安全性和有效性。報導援引一名參與行動的美軍高級官員的話稱，“我們並沒有做好與夥伴國家分享疫苗的工作，因此我們唯一能做的就是抹黑中國的疫苗。”中方對此有何評論？



林劍表示，我們注意到有關報導。事實一再證明，美國通過操控社交媒體散布虛假信息、毒害輿論環境、抹黑他國形象，這是其一貫做法，中方堅決反對。



你提到的美軍高級官員的話，暴露出美國對別國發動虛假信息攻勢的真相和意圖。簡單說就是，美國想要遏制打壓一國，就會無視事實真相，“協調資源”抹黑你、詆毀你。這不僅貫穿於炮製散布關於中國疫苗的虛假信息行動中，也體現在抹黑廣受歡迎的“一帶一路”倡議、造謠供需兩旺的中國新能源汽車“產能過剩”等方方面面。這種做法體現不了美國的“強大能力”，只能暴露出其霸權和偽善。國際社會應對美國這種行徑擦亮眼睛，清醒認識。



大國要有大國的樣子。希望美方擺正心態，承擔起大國應盡的責任，停止炮製散布針對別國的虛假信息。

