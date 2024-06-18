外交部：讚賞馬來西亞總理有關涉華表態

外交部發言人林劍（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍6月17日在例行記者會上應詢表示，中國和馬來西亞是隔海相望的傳統友好鄰邦。中馬始終是坦誠互信、守望相助的好朋友、真朋友。中方期待同馬方弘揚傳統友誼，深化拓展各領域合作，推動中馬命運共同體建設走深走實。中方一貫堅定支持包括馬來西亞在內的東盟國家戰略自主、團結自強，維護東盟中心地位和包容性區域架構，同東盟國家一道構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。



有記者提問到，據報導，馬來西亞總理安瓦爾日前接受媒體採訪稱，馬來西亞加強與中國的關係是有意義的，因為中方願意接納和傾聽馬方建議和關切，包括助力馬方發展數字經濟、可再生能源和人工智能。他同時強調，馬方無意與美國作對，也不會被一個國家針對另一國家的單邊行動所左右，馬來西亞是獨立的國家，不會屈服於壓力。中方對此有何評論？



林劍表示，我們注意到有關報導，讚賞安瓦爾總理的有關表態。中國和馬來西亞是隔海相望的傳統友好鄰邦。建交50年來，無論國際形勢如何變幻，中馬始終是坦誠互信、守望相助的好朋友、真朋友。中方期待同馬方弘揚傳統友誼，深化拓展各領域合作，推動中馬命運共同體建設走深走實。



中方一貫堅定支持包括馬來西亞在內的東盟國家戰略自主、團結自強，維護東盟中心地位和包容性區域架構。中方將繼續秉持開放合作、互利共贏理念，同東盟國家一道構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。

