G7峰會公報炒作涉華議題　外交部：陳詞濫調

外交部發言人林劍（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月18日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍6月17日在例行記者會上應詢表示，七國集團峰會公報再次操弄涉華議題，污蔑攻擊中國，翻炒沒有事實根據、缺乏法律依據、也沒有任何道義可言的陳詞濫調，充斥著傲慢、偏見與謊言。七國集團代表不了國際社會，也違背了和平發展的時代潮流，還脫離了合作共贏的人間正道。



有記者提問到，七國集團峰會發表公報，再次炒作涉華議題，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題說三道四，炒作所謂中國“產能過剩”。中方對此有何評論？



林劍表示，七國集團峰會公報再次操弄涉華議題，污蔑攻擊中國，翻炒沒有事實根據、缺乏法律依據、也沒有任何道義可言的陳詞濫調，充斥著傲慢、偏見與謊言。



七國集團代表不了國際社會。七國僅占全球人口10%，在全球經濟中所占份額逐年下降，對世界經濟增長貢獻率總和不及中國，經濟總量按購買力平價計算也已被金磚國家超越。當前七國集團早已偏離“協調穩定國際經濟環境”的成立初衷，越來越成為維護美國和西方霸權的政治工具，將所謂的“家法家規”置於聯合國憲章宗旨和原則以及國際法之上，失去了全球代表性和國際公信力。



七國集團違背了和平發展的時代潮流。七國集團口口聲聲要維護世界和平，卻堅持以意識形態和價值觀劃線，大肆渲染“民主對抗威權”虛假敘事，以“小圈子”挑動陣營對抗，在地區衝突中“拱火澆油”“甩鍋推責”，派軍艦軍機到亞太地區製造緊張局勢，輪番“武裝”台灣，威脅台海和平穩定，這些破壞國際秩序、危害和平安全的錯誤行徑正受到越來越多國際正義力量的唾棄。



七國集團脫離了合作共贏的人間正道。近年美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，大搞單邊制裁，變本加厲打壓中國企業，並鼓動盟友復制錯誤做法，嚴重違背市場經濟和公平競爭原則，破壞國際經貿秩序。七國集團炒作中國所謂“產能過剩”，完全背離客觀事實和經濟規律，為大搞保護主義製造借口，也將破壞全球綠色低碳轉型和應對氣候變化合作的努力。七國集團是把經貿關係政治化、武器化的真正“脅迫者”，與全球化時代各國利益深度交融的大勢背道而馳，最終只能搬起石頭砸自己的腳。

