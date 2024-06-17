沖繩議會選舉現任知事支持派淪為少數

中評社香港6月17日電／共同社報導，日本沖繩縣議會（48個額定議席）換屆選舉16日投計票，現任知事玉城丹尼的支持派淪為少數。玉城主張阻止位於該縣宜野灣市的駐日美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古，他的支持派淪為少數或將影響其阻止搬遷戰略。搬遷反對派和贊成派議席數相同，民意一分為二。投票率為45.26%，跌至歷史新低。



反對普天間機場遷至邊野古、支持玉城的政治勢力“全沖繩”在縣議會選舉中首次敗北。玉城17日凌晨在那霸市向媒體表示“真誠接受”縣議會選舉中自己的支持派淪為少數這一選舉結果，“不得不面對非常嚴峻的縣政府運營態勢”。



當選者具體是知事支持派20人，不支持派27人，中立1人。反對邊野古搬遷派和贊成派各有24人。



縣議會選舉共有75人在全部13個選區參選，除了不經投票即當選的石垣市（2個額定議席）外，其他12個選區有73人競爭46個議席。其中，知事支持派包括立憲民主黨、共產黨、社民黨等共33人。不支持派有自民黨、公明黨等共32人。中立的有無黨派等共8人。反對邊野古搬遷的共有40人，包括不經投票即當選者。



改選前的勢力分佈是知事支持派和不支持派各24個議席，數量相同。不支持派的議長不參與表決，因此支持派在議會運營中一直掌握主導權。由於反對邊野古搬遷的派別包括公明黨，因此佔據了過半數。



選戰中，知事支持派批評了邊野古搬遷以及自民黨派系收回扣事件。他們強調了玉城的育兒支援政策成果。自民黨和公明黨則彰顯自身與中央政府的聯繫，強調將充實經濟振興舉措等。



根據沖繩縣選舉管理委員會的數據，當天選民人數為1,117,389人。