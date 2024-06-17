日本對加徵中國EV關稅態度慎重

中評社香港6月17日電／日經新聞報導，美歐正在對中國的純電動汽車(EV)投出嚴厲的目光。認為以中國政府補貼為支撐，正在以不合理的低價銷售，決定提高進口關稅。中國對此表示反對，提到了反制措施。日本將與美歐的態度保持距離，同時探索在尖端能源領域不依賴特定國家的道路。



“我們承諾比以往任何時候都更多展開合作，以解決重要領域的全球產能過剩”，七國集團(G7)峰會在6月14日通過的首腦宣言中，明確寫入了應對產能過剩。



雖然沒有直接提及，但對不透明的補貼和稅收優惠導致的中國產品產能過剩正在扭曲市場競爭表現出警惕。



在峰會舉行之前的6月12日，歐盟(EU)的執行機構歐盟委員會(EU)表示，將從7月份開始對中國製造的EV加徵最高38.1%的額外關稅。歐盟委員會從2023年起對低價銷售背後的補貼展開調查，認為中國在整個供應鏈提供不正當支持。



對於中國EV，美國拜登政府也公佈了從8月開始將關稅提高到現行水平4倍(100%)的方案。不僅是EV，加稅還將涉及光伏面板、半導體、鋼鐵和鋁等物資。



拜登政府一直認為中國的產能過剩構成問題。此次提高關稅是基於特朗普前政府時期拋出的“貿易法301條款”。



美國正處於拜登和特朗普兩大陣營在11月大選之前圍繞保護主義政策展開競爭的局面。而在歐洲，在截至6月9日的歐洲議會選舉中，極右翼和右翼的疑歐派明顯壯大，本國優先的內向趨勢正在加強。



對於美歐的做法，中國表示反對。中國商務部就歐盟提高關稅發表發言人談話，稱“歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對”。6月13日中國商務部發言人提及對歐洲產乳製品等補貼啟動調查。



日本的立場與對中國EV採取嚴厲態度的美歐有所不同。EV在日本新車銷售中所佔的比率僅為2%左右，日本經濟產業省高官表示“目前還不到要控訴本國產業損失的程度”。



中日兩國在地理位置上靠近，從大企業到中小企業，雙方的交易很多。作為貿易對象不容忽視，很難採取關稅等貿易措施。普華永道諮詢公司（PwCconsulting）的高級經濟學家薗田直孝表示，“提高關稅容易招致對方國家的報復，進而導致事態升級。為了保護日本產業，提高關稅是否正確存在疑問”。



不過，日本也“不能對中國的過剩產能視而不見”(另一位經濟產業省官員)。在去碳化不可或缺的太陽能和風能等可再生能源領域，可能會出現利害關係交織的情況。



中國將EV、鋰離子電池和太陽能發電相關產品定位為“新三樣”，正在加強支援。出口額在最近3年間增加至4倍。日本在電池和發電設備方面也依賴中國。



在今後有望普及的超薄新一代光伏面板和海上風力發電領域，日本國內製造商將加強生產，但將警惕中國企業的追趕。



日本將通過就重啟談判達成協定的中日韓自由貿易協定(FTA)和WTO等國際經濟框架，向中國施加壓力，要求中國改變不公平的行為。



圍繞重要物資，G7不僅在價格方面，還就致力於制定重視供應可持續性和可靠性的補貼和政府採購的共同規則達成共識。此舉意在重視戰略領域的公正規則，培育本國產業，加強志同道合國家之間的供應鏈聯絡。