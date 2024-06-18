快評：紀念黃埔建校百年　堅定反“獨”促統

中評社快評／紀念黃埔軍校建校100周年暨黃埔軍校同學會成立40周年座談會17日在京舉行。會上宣讀了中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來的賀信。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。



習近平強調，新征程上，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚“愛國、革命”的黃埔精神，進一步強化思想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反“獨”促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。



王滬寧表示，海內外黃埔同學及親屬具有愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量。



黃埔軍校走過百年歷史雲煙，書寫下兩岸中國人的共同歷史記憶。百年黃埔追求國家統一、民族復興的歷史，是兩岸中國人共享的光榮資產。當前兩岸關係陷入低潮，但實現祖國和平統一，依然是兩岸黃埔同學及黃埔後人矢志不渝的奮鬥目標。



近年“台獨”猖獗，民進黨當局“挾洋自重”，勾連外力，破壞兩岸關係，加劇台海緊張局勢。在複雜嚴峻的形勢下，台灣仍然有許多勇敢的有識正義之士負重前行，堅定反“獨”促統，其中表現突出的，包括“黃埔人”。



黃埔百年之際，回望歷史，展望未來，兩岸中國人需要以“愛國、革命”的黃埔精神為旗幟，堅定反“獨”促統，堅決維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。