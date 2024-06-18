學者深研鑄牢兩岸中華民族共同體新課題

（圖源：主辦方供圖） 中評社北京6月18日電／2024年6月15日，“兩岸關係新形勢與中華民族共同體建設新課題”學術交流會在重慶社會主義學院舉行。本次學術交流會由中央民族大學台港澳研究中心、重慶社會主義學院《統一戰線學研究》編輯部主辦，重慶市統一戰線理論研究會、中國統一戰線理論研究會統一戰線歷史重慶研究基地協辦。



中央民族大學台港澳研究中心是依托法學院成立的校級科研平台，是“一國兩制”與台港澳研究領域的新興智庫，由法學院副院長田飛龍擔任主任，並積極開展台港澳領域的學術研究、政策咨詢和對外交流。此次學術交流會是該中心開展前沿化、專題化、政策化理論學術研討交流的重要嘗試。《統一戰線學研究》是國內統一戰線理論與政策領域的旗幟性學術期刊，是重慶社會主義學院重點建設的品牌期刊，入選南京大學CSSCI擴展版期刊，秉承開放辦刊、服務國家決策大局和自主知識體系構建的理念與使命，在國內學界和政策部門享有較高聲譽與影響力。

在會議開幕環節，重慶市委統戰部副部長，重慶社會主義學院黨組書記、副院長夏曉華出席會議並致辭，對會議選題的背景意義及鑄牢理論、國家統一理論及實踐創新進行了深入解讀，對會議代表表示熱烈歡迎，對會議成果表示積極期待。重慶社會主義學院黨組成員、副院長，《統一戰線學研究》主編王鴻主持會議。中央民族大學法學院副院長、台港澳研究中心主任田飛龍作會議學術總結，並對會議後續成果轉化以及雙方合作機制深化提出建議和期待。



來自中國人民大學、中央民族大學、南京大學、中山大學、電子科技大學、暨南大學、北京聯合大學等全國有關高校的12位專家作交流發言。與會專家學者圍繞會議主題，深入學習貫徹二十大精神與新時代黨解決台灣問題的總體方略，特別是深入研究闡釋今年4月習近平總書記會見馬英九一行時提出的關於把握兩岸關係大局的“五個共同”、“四個堅定”重要論述，聚焦探討兩岸關係新形勢下鑄牢中華民族共同體意識的重大意義、理論意涵和實踐要求。與會專家認為，研究這一課題是應對台海新局勢、外部涉台干預新態勢和拓展鑄牢中華民族共同體意識研究新領域的客觀需要，具有突出的理論和實踐價值。要加大對“兩岸同屬中華民族”的法理內涵的研究，加大對“台獨”行為的法理批駁與懲治，加大對“台獨”史觀的學術批駁，以及通過深化兩岸融合發展鑄牢兩岸中華民族共同體意識等議題的研究。通過深入的學術研討，與會專家進一步凝練深化了鑄牢兩岸中華民族共同體意識的問題意識、理論進路和政策方向，也積極表示將加大對這一新課題的學術研究力度並爭取推出優秀學術成果。《統一戰線學研究》編輯部對與會專家學者的發言及學術取向表示高度肯定，並積極加大對相關學術研究和成果轉化的支持力度。

