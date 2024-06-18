一場“鋼鐵英雄”與AI的融合

晉南鋼鐵集團焦化廠。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社太原6月16日報導，8層樓高的挖掘機通過遠程操控在極端惡劣的條件下進行礦產開採；體重500多噸的大鍋爐能自如地把各類煤炭轉化為氣體；過去需要8人配合操作的煉焦作業通過智能化設備能夠“一鍵完成”……當大國重器碰上智能化系統，這些“大家夥”顯得強大又靈巧。



重型機械是許多工業生產環節的必備之物，也被稱為“基礎工業的基礎”，在智能化的推動下，重型設備具備了更強大的功能和更高的效率，這些“大家夥”安裝上了“智慧大腦”，變得更聰明。



夏日的三晉大地氣溫已經超過30攝氏度，在位於山西省朔州市的中煤平朔集團東露天礦，一台大型挖掘機正在進行挖掘工作。7公里外的控制室內，采掘司機郭志強緊盯著大屏幕，並對挖掘機進行遠程操控。20多米高的“巨無霸”在屏幕裡顯得輕巧靈動。“這個大家夥一鏟子下去就能挖56噸，一天要工作18個小時，好在可以進行遠程控制，我們的工作舒服多了。”郭志強說。



遠程“一鍵挖煤”，讓露天煤礦采掘司機告別了塵土漫天的工作環境，從“黑領”變成“白領”。不僅如此，通過先進的傳感器和控制系統，巨型挖掘機可以實現自動化操作，精準地執行複雜任務，減少了人為操作的誤差和風險。



通過科技創新引領產業創新，智能化還促進了重型設備之間的互聯互通，使其能夠更好地協同工作，優化生產流程和資源配置。同時，借助數據分析和人工智能技術，設備能夠不斷學習和改進自身性能，適應不同的工作場景和需求。在山西，這種智能化變革正在焦化、鋼鐵、鑄造等傳統行業上演。



在晉南鋼鐵集團焦化廠，由太重集團研發生產的智能焦化設備讓這家企業實現了“一鍵煉焦”。推焦車司機王芬芬說，原來的駕駛室溫度接近40攝氏度，工作環境惡劣，智能焦爐設備投運後，在集控中心的操作室裡就可完成以前需要8個一線工人完成的推焦、接焦、熄焦、裝煤等作業。