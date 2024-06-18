瞄准“先天防禦力”建設車聯網

中國工程院院士鄔江興。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，6月4日，工業和信息化部等四部門聯合印發通知，部署開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作，確定了9個進入試點的聯合體，將基於試點積累管理經驗，健全完善智能網聯汽車生產准入和道路安全管理體系。



此前的1月份，工業和信息化部等五部門聯合印發通知，部署開展智能網聯汽車“車路雲一體化”應用試點工作，試點內容包括建設智能化路側基礎設施、開展規模化示範應用、探索高精度地圖安全應用等九個方面，將建成一批架構相同、標準統一、業務互通、安全可靠的城市級應用試點項目。



隨著相關法律法規及測試評價體系的完善、智能化路側基礎設施的建設，我國“車路雲一體化”商業化進入新階段。中國工程院院士鄔江興向《瞭望》新聞周刊記者介紹，“外掛式”或“保鏢式”的傳統安全方法已不能完全滿足“零容忍”的高安全需要。實現車聯網產業高質量發展，需要培育新質安全能力，讓智能網聯汽車具備“開箱即用”的默認安全品質，必須構建更加安全的車聯網數字生態系統，並在車聯網數字生態系統規劃設計之初就充分考慮網絡安全風險，形成“內生的先天防禦力”。



車聯網更需關注系統性安全風險



《瞭望》：車聯網是公路交通管理和車輛智能化的重要基礎設施。如何看待車聯網的安全問題？



鄔江興：相關數據顯示，截至2023年底，我國共建設了17個國家級智能網聯汽車測試示範區、7個車聯網先導區、16個智慧城市與智能網聯汽車協調發展試點城市，開放測試示範道路22000多公里，累計道路測試總里程8800多萬公里，自動駕駛出租車、幹線物流、無人配送等多場景示範應用有序開展。



車聯網實現了車輛內部、路側單元、行人、雲端服務之間的信息交互和協同，可直觀理解為汽車＋網絡。這個簡單的加號帶來了無限的商業機遇，讓駕駛員“眼觀六路，耳聽八方”，讓城市交通更加智慧、更富有效率。同時，由於車聯網技術創新和應用創新深度融合，汽車、平台、網絡、數據等多要素安全風險交叉叠加、不斷演變、相互交織，安全隱患無處不在。