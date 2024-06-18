緊盯項目建設深化專項整治

福建省三明市宁化县纪委监委以小微权力监督平台为抓手，打通基层监督“神经末梢”，全力护航乡村振兴。图为该县翠江镇北山社区纪检委员指导群众查看居务公开情况。（图源：中国纪检监察报） 中評社北京6月18日電／據中國紀檢監察報報導，福建省三明市是老區蘇區，鄉村振興領域政策多、項目多、資金多。近年來，三明市紀委監委深入開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，探索創新鄉村振興項目“三庫一表一指引”工作法和基層小微權力監督平台等信息化手段，發揮“懲治防”貫通融合綜合功效，強化對鄉村振興領域重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，壓緊壓實各方責任，擦亮鄉村振興清廉底色，以有力有效監督保障鄉村振興各項政策落地落實，讓群眾共享發展成果。



創新工作機制，統籌推進專項整治



“多付的6.5萬元工程結算款已經追回，幸好及時發現，才沒有造成更大損失……”近日，福建省三明市尤溪縣紀委監委在對鄉村振興領域項目建設進行監督檢查時，古跡村村幹部就工程驗收“走過場”導致多付工程款問題做出檢討。



此前，阪面鎮紀委監察組借助“三庫一表一指引”機制，在監督檢查中發現古跡村存在竣工結算與實際建設情況不符的情況。隨後，該鎮紀委監察組及時對相關鎮村幹部進行追責問責，追回多付工程款。



鄉村振興領域項目多、資金量大、涉及面廣，如何實現監督具體化、精準化、常態化，是護航這些項目清廉推進的關鍵所在。



三明市紀委監委聯合農業農村、審計、財政等職能部門深入調查研究，緊盯鄉村振興領域重點項目、重大資金、重要環節，深入開展問題線索大起底，探索建立集政策庫、項目庫、問題線索庫和要素表、監督指引於一體的鄉村振興項目“三庫一表一指引”工作法，分地域找准切口、分領域聚焦重點、分層級壓實責任、分階段壓茬推進，開展“打深井式”監督——



“政策庫”匯總鄉村振興領域中央、省、市53項政策文件，並以問答形式梳理重要內容82項，確保監督工作方向不偏、責任清晰。“項目庫”梳理2021年以來全市各級組織實施的3600餘個鄉村振興項目，列明項目推進過程中的堵點、難點，實現項目監督全覆蓋、有重點、無遺漏。“問題線索庫”全面梳理黨的十九大以來鄉村振興領域問題線索，圍繞主體責任不落實、監管責任不到位等問題列出監督清單，確保監督工作更聚焦、更高效。