督促黨員幹部從嚴管好身邊人

湖北省宜城市紀委監委常態化開展廉政家訪，以拉家常的方式與黨員幹部家屬面對面交流，瞭解幹部日常生活情況。圖為該市紀委監委幹部開展廉政家訪。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月18日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，“要注重家庭家教家風，督促領導幹部從嚴管好親屬子女”。實踐中，如何做實做細日常監督，推動黨員幹部特別是領導幹部自覺把廉潔教育融入家庭日常生活，嚴格執行相關規範要求，從嚴管好身邊人？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



記者：綜合近年來各級紀檢監察機關查處的腐敗案件，“家風不正、家教不嚴”“對親屬失管失教”等往往是幹部走向嚴重違紀違法的重要原因。請結合實踐談談，如何深化整治親情觀扭曲、家風不正等問題，督促黨員幹部特別是領導幹部在管好自己的同時，從嚴管好身邊人？



鄭國志：我們對信訪舉報、巡察監督中發現的黨員幹部家風不正的問題線索，及時依規依紀依法處置；持續加大辦案力度，重點整治親情觀扭曲、家風不正等問題，倒查領導幹部家風建設責任；針對典型案件，分層分類組織案發單位和地區的黨員領導幹部家屬到廉政教育基地參觀學習，召開家屬座談會，強化警示教育，推動築牢家庭廉潔“防火墻”。推動監督向“八小時外”延伸，注重發現苗頭性、傾向性問題，及時進行教育提醒，抓早抓小、防微杜漸；開展專項監督檢查，督促嚴格貫徹落實領導幹部個人有關事項報告制度和黨員領導幹部配偶子女從業規定等制度，“點對點”督促整改，推動領導幹部自覺約束親屬子女，做到廉潔治家。發揮先進典型的示範引領作用，廣泛評選“賢內助”“廉內助”，表彰獎勵“好家風”“好家庭”，教育激勵黨員領導幹部及家屬見賢思齊，以純正家風涵養清朗黨風政風。



餘世明：我們把家風建設納入全面從嚴治黨總體部署，與黨風廉政建設同謀劃、同部署、同落實，壓緊壓實各級黨委（黨組）責任，著力加強黨員幹部特別是領導幹部家風建設的責任。構建清廉家庭建設工作體系，市紀委監委、市委組織部、市婦聯等5家責任單位同題共答，深入實施黨員和領導幹部示範引領、清廉家庭陣地建設、清廉家庭培樹工程，聯合制定年度重點工作清單，明確任務書、時間表、路線圖，縱深推進清廉家風建設。領導幹部家庭防線失守多暴露在政商勾連環節，出現在工程建設、招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域。在大力糾治家風不正等問題的基礎上，我們出台政商交往正負面清單，釐清黨員領導幹部政商交往邊界；制定領導幹部參與項目建設正負面清單，嚴肅查處“授意、縱容親屬及身邊工作人員為與項目建設有利害關係的人請托說情、干擾項目建設正常實施”等行為。會同組織部門加大查處問責力度，通過重點抽查和隨機檢查，將隱瞞配偶、子女經商辦企業等個人事項及故意欺騙組織的領導幹部找准查實、嚴肅處理，形成震懾效應。

