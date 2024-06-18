全國政協召開雙周協商座談會

6月17日，十四屆全國政協第二十次雙周協商座談會在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，十四屆全國政協第二十次雙周協商座談會17日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。他表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央高度重視中醫藥工作，把發展中醫藥擺在重要位置，推動我國中醫藥事業取得顯著成績。圍繞促進中醫藥傳承創新發展協商議政，要深入學習領會習近平總書記關於中醫藥工作的重要論述和中共中央決策部署，增強調研議政、履職建言的針對性和實效性，推動發揮中醫藥在建設健康中國中的重要作用。



王滬寧表示，要在推動中醫藥振興發展上深化研究，圍繞中醫藥傳承創新發展涉及的經典保護、科技創新、體制改革、產業轉型、國際合作等重要問題，研究提出更多增進人民健康、推動中醫藥事業高質量發展的對策建議。要促進中醫藥傳承創新發展部署落實，提出針對性和操作性強的意見和建議。要為營造中醫藥傳承創新發展良好氛圍發揮作用，激發廣大青少年瞭解中醫藥、熱愛中醫藥的興趣和熱情，更好滿足人民群眾健康需求。要推動中醫藥走向世界。



全國政協委員唐旭東、劉清泉、張勉之、徐安龍、孟慶才、宋樹立、孫蓉、高永文、熊偉、王宜和專家張伯禮發言。大家認為，要加強中醫優勢專科建設，積極開展中西醫結合臨床優勢病種研究，推動中醫藥和西醫藥相互補充。要推動中醫藥科技創新體系建設，提升傳承創新能力。要加強中醫藥領軍人才和創新團隊培養，強化中醫藥多學科交叉人才的培養，加強基層中醫藥人才隊伍建設。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、陳武、咸輝、王東峰、朱永新、楊震出席會議。科技部、國家中醫藥局、國家藥監局負責同志介紹有關情況，並同政協委員協商交流。



