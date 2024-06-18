中國新能源車熱銷巴西的一線觀察

2023年7月4日，一名參觀者（右）在巴西巴伊亞州首府薩爾瓦多拍攝一款比亞迪純電動汽車。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，在美國等一些西方國家政客和媒體頻頻炒作所謂中國新能源產品“產能過剩”之際，中國新能源車2024年在拉美迎來銷售旺季，前4個月僅巴西的銷量便增長8倍。中國產品在海外市場“供銷兩旺”，西方所謂的“中國產能過剩論”不攻自破。



綜合巴西政府部門和行業協會數據顯示，2024年前4個月，中國對巴西乘用車出口增長372.4%，總額達7.62億美元，創歷史同期新高。中國電動汽車在巴西市場表現更為亮眼——2024年前4個月，中國電動汽車在巴西的銷量達4.8萬輛，為去年同期的8倍；中國電動汽車占巴西進口電動汽車總量的36.2%。目前，電動汽車已成為中國對巴西出口的第四大主要產品。巴西電動汽車協會報告顯示，比亞迪、奇瑞、長城躋身2023年巴西暢銷電動汽車品牌。



巴西新能源車市場競爭激烈，各國廠商通過技術和成本優勢爭奪用戶，各自品牌的美譽度和市場份額逐漸形成。2023年巴西汽車市場的一大亮點，就是中國品牌電動汽車所占份額明顯提升。巴西外貿局5月公報數據顯示，中國電動汽車在巴西市場上的進步“不可逆轉”。巴西機動車輛分銷聯合會主席若澤·毛里西奧則指出，4月份巴西最暢銷的輕型緊凑型車來自中國的比亞迪，上牌量超過了豐田卡羅拉。



“好產品”與“好價格”並駕齊驅，是中國新能源車在巴西市場供不應求的重要秘訣。巴西－中國企業家委員會專家圖利奧·卡列羅認為，中國新能源汽車崛起的奧秘在於“中國已不僅只是生產者，還是創造者”，不僅是“中國製造”，還是“中國設計”。中國汽車受到消費者青睞，尤其是中國新能源汽車符合巴西能源轉型的需求。巴西發展、工業與貿易部主管外貿的副部長塔蒂亞娜·普拉澤雷斯則指出，眾多數據足以說明中國新能源汽車在多個方面更具競爭力。

