七國集團峰會：暗流湧動　衰頽難掩

6月13日，在意大利南部普利亞大區法薩諾市，七國集團與會領導人觀看高空跳傘表演。七國集團峰會13日在意大利南部普利亞大區法薩諾市開幕。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，為期三天的七國集團（G7）峰會15日在意大利南部普利亞大區法薩諾市落下帷幕。G7領導人在此次會議上同意以俄羅斯被凍結超過2600億美元資產所產生收益作為抵押，向烏克蘭提供500億美元貸款。分析人士指出，G7希望通過這項協議向外界展示其團結和領導力，但事實上，其內部在諸多重大問題上分歧明顯，矛盾湧動，一方面反映其內部嫌隙縱橫複雜，另一方面也映射出這個陳舊“小圈子”影響力的衰頽之勢。



多分歧，峰會內外各有所思



對烏克蘭提供援助是本次G7峰會的關注焦點。烏克蘭危機2022年2月升級後，西方國家對俄羅斯施加多輪制裁，包括凍結俄羅斯數千億美元海外資產，其中大部分在歐洲。G7國家在如何處理俄被凍結資產問題上一直存在分歧。今年4月，美國國會授權總統沒收某些俄羅斯主權資產並將其轉移給烏克蘭，用於“戰爭賠償或（戰後）重建”。美國還要求盟友沒收俄被凍結資產，但法國、德國等歐洲國家擔憂此舉會嚴重打擊其他國家對歐盟的投資信心。歐洲央行行長拉加德說，這麼做將開啟一個危險的先例且可能違反國際法。



美方退而求其次，又提出向烏提供500億美元貸款，用俄被凍結資產每年產生的約30億美元收益作抵押。《政治報·歐洲版》網站指出，歐盟和美國在關鍵問題上意見不統一，包括誰來為貸款作擔保及誰來控制資金的使用等。儘管最後在美方的壓力下，G7領導人在此次會議上同意了這一貸款計劃，但所公開信息沒有涉及資金以及擔保責任的分配問題，關於技術細節的談判還在進行中，可能要持續數月。



在巴以問題上，G7國家的主張也各不相同。英國皇家國際問題研究所認為，由於國內外政策上的不同優先項及各自面臨的壓力，G7國家在巴以問題上的具體策略並不一致。例如去年10月，法國曾在聯合國大會緊急特別會議上支持一項呼籲以巴衝突方實行人道主義休戰的決議，而美國投了反對票，英國和日本選擇了棄權，這充分反映出G7內部的立場不一。



關於本屆峰會東道主意大利最關注的難民問題，地處美洲的美國、加拿大以及來自亞洲的日本對此興趣不大。美國非政府組織“統一行動組織”負責人戴維·麥克奈爾評價說，在幫助非洲解決難民問題方面，G7沒有推出具體措施，不過是毫無意義的空談。