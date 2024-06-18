認識沙戈荒，讓荒漠造福人

3月23日，工人在鄂爾多斯市杭錦旗境內庫布其沙漠中的蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目裡搭建支架。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／17日是第30個世界防治荒漠化與乾旱日，今年的全球主題是“為了土地聯合起來：我們的遺產、我們的未來”，我國的主題是“打好‘三北’工程攻堅戰，築牢北方生態安全屏障”。要做好荒漠化防治工作，認識沙漠、戈壁、荒漠等“沙戈荒”，與沙戈荒為友，讓荒漠造福人類。



防治荒漠化是人類面臨的共同挑戰，需要國際社會攜手應對。我們要弘揚尊重自然、保護自然的理念，堅持生態優先、預防為主，堅定信心，面向未來，制定廣泛合作、目標明確的公約新戰略框架，共同推進全球荒漠生態系統治理，讓荒漠造福人類。



認識沙戈荒，讓荒漠造福人類，體現了人與自然和諧共生理念。荒漠是陸地生態系統的組成部分，對維護生物圈生態平衡不可或缺。荒漠化防治不是要“人定勝天”改造塔克拉瑪幹、撒哈拉這樣地質演化形成的原生態沙漠，恰恰是要按不同類型荒漠的形成、發育規律，保護其生態系統原生性、完整性，宜沙則沙，減少人類干擾，呵護無可替代的荒漠生物多樣性。對於荒漠生態系統這種自然造化的存在，要突出保護，做好封禁工作。隨著科技進步，人們會更聰明地利用荒漠生態系統，更好造福人類未來。



認識沙戈荒，讓荒漠造福人類，要明確“有所為，有所不為”的邊界。荒漠化防治主要針對人類過度開發利用導致的荒漠化、沙化土地，要突出重點，治理修復，改善生態環境，減少風沙災害，遏制氣候變化及工農業擴張造成的土地退化現象。要加強科技創新、有效投資和產業化轉換，向治理要清潔能源、綠色食物、生物醫藥以及勞動就業和增收。



荒漠超越區域，風沙沒有邊界。長期以來，我國走出一條生態建設與經濟發展並重、治沙與治窮並舉的中國特色荒漠化防治之路，目前正大力協助“一帶一路”有關國家開展防沙治沙，為亞非拉發展中國家培養治沙骨幹隊伍。中國治沙模式和技術走向世界，以荒漠化防治“中國方案”“中國智慧”，造福更多的人。（來源：新華社）