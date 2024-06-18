彰顯兩岸主流民意　守護中華民族共同家園

6月15日拍攝的第十六屆海峽論壇大會現場。（圖源：新華社） 中評社北京6月18日電／鳳凰花開，鷺島迎賓，第十六屆海峽論壇大會15日在福建廈門舉行。今年海峽論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，在台海形勢更趨複雜嚴峻的當下，為關心和期盼兩岸關係發展的人們給出一個篤定答案。無論台海形勢如何變化，大陸方面始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極把握兩岸主流民意，堅定推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心、在交往中增信，共同守護、建設好中華民族共同家園。



人之相識，貴在相知；人之相知，貴在交心。自2009年首次舉辦以來，海峽論壇始終堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，不斷豐富內涵、創新形式、提升實效，已成為規模最大、涉及範圍最廣的兩岸民間交流盛會。本屆論壇期間，基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊精彩不斷，50場活動亮點紛呈。台灣政黨代表、行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7000人踴躍參會。紅火熱絡的場景，生動體現兩岸交流往來生生不息的澎湃動力，充分彰顯兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。



海峽論壇的舉辦地福建是台灣同胞最主要的祖籍地，是大多數島內民眾的原鄉，也是兩岸交流往來、融合發展的前沿。2023年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》公布。近一年來，中央和國家機關有關部委出台一系列配套文件和具體舉措，福建省制定有關實施意見，在促進閩台人員往來、便利台胞在閩工作生活、扶持台資企業發展等方面取得積極成果。本屆海峽論壇上，不少在閩台胞分享親身體會，“點贊”以通促融、以惠促融、以情促融，期盼在共建兩岸融合發展示範區中利益更多、福祉更實、未來更好。



兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。本屆海峽論壇上，青年論壇、體育嘉年華、影視季、青年新媒體論壇等內容形式多樣的青年交流活動尤為亮眼。兩岸青年暢談經歷見聞，共同感知兩岸歷史文化連結，分享中國式現代化的發展機遇和廣闊前景。青春同心創未來，攜手打拼謀復興，一系列交流活動中，兩岸青年有所感、有所得，生動詮釋了交流交心、互學互鑒的深情厚誼和為兩岸關係和平發展、融合發展增添新鮮血液的青春擔當。

