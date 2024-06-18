財政部4.43億元支持黃淮海等地抗旱保夏播

中評社香港6月18日電／記者18日從財政部瞭解到，財政部會同農業農村部于近日下達農業生產防災救災資金4.43億元，支持河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陝西等7省受災地區做好抗旱防災救災等相關工作。



新華社報導，近期黃淮海部分地區持續高溫少雨、土地失墒，對夏播和已出苗作物生長帶來不利影響。財政部表示，此次下達的資金將重點用於對受災地區開展澆水補墒、改種補種、增施肥料等農業抗旱措施給予適當補助，促進夏播面積及時落實，全力保障夏種順利進行，助力夯實秋糧豐產基礎。

