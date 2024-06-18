日本央行7月可能加息

中評社香港6月18日電／日本央行行長植田和男表示，央行可能在七月加息，將取決於届時的經濟、物價、金融數據和其他因素。



美元兌日圓最新報157.62，每百日圓兌港元則報4.954。



香港電台報導，植田和男在國會發言時指出，債息由市場決定，將透過減少購債提高市場影響力，希望避免將購債作為貨幣政策工具和溝通手段，但目前難以確定縮減規模。他續道，縮減購債和加息是兩件事，有必要的話不論是否減少購債都可以加息。