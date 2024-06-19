中評關注：美戰略學者嘆轉向亞洲失落十年

美國戰略學者探討美國“轉向亞洲失落的十年” CFR視頻 中評社華盛頓6月18日電（記者 余東暉）在美國將中國定為“頭號競爭對手”，地緣戰略重心轉向亞太地區之際，有美國戰略學者後悔美國失去十年的機會，沒能更早地制衡中國崛起。



美國智庫“外交關係委員會”（CFR）高級研究員布萊克斯維爾（Robert Blackwill）和“新美國安全中心”（CNAS）首席執行官方丹（Richard Fontaine）最新合作出版新書《失落的十年:美國轉向亞洲與中國崛起》。



2011年到2021年被作者稱為美國轉向亞洲“失落的十年”。他們在書中將“美國轉向亞洲失去十年”描述為“二戰”結束以來美國政府犯下的三大戰略錯誤之一，另外兩個錯誤指的是，1965年約翰遜決定升級越戰和2003年小布什決定入侵伊拉克。



在CFR17日舉行的新書研討會上，布萊克斯維爾指出，2011年秋天，時任美國國務卿希拉里宣布“轉向亞洲”（pivot to Asia）。這是美國大戰略歷史上第一次不是以歐洲為優先，而是以亞洲為優先。然而這種“轉向”在此後十年並沒有發生。與此同時，中國的軍事、經濟、外交力量在這十年間驚人崛起。到2010年代末，美國在亞洲的地位比希拉里宣布“轉向”時弱得多。