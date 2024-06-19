李家超記者會：鞏固競爭力增強香港門戶角色

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超6月18日出席行政會議前會見傳媒。李家超宣佈，港交所今年9月23日起實施新安排，證券市場在惡劣天氣下不停市，維持運作。在新安排下，投資者在香港發出了八號信號或以上的颱風信號，或黑色暴雨警告期間，可以如常買賣香港股票及衍生產品，亦可透過滬深股通，買賣內地A股等。李家超表示，惡劣天氣不停市，可以鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場相向門戶角色，而新安排在9月下旬開始實施，是給業界有足夠的時間作準備，同時政府和有關機構會支援小型證券行作準備。期間，他還公佈了行政長官表揚榜得主為23條立法專責小組，並就有關港大校政風波、京港和滬港開通高鐵動臥列車、海外法官參與終院審訊制度、貨機爆胎影響機場運作等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文問答內容：



行政長官：大家早晨。今日我有兩項宣布，第一項是有關港交所（香港交易及結算所有限公司）的。我宣布港交所會由今年九月二十三日起實施新安排，證券市場在惡劣天氣下不停市，維持運作。



去年八月，特區政府成立促進股票市場流動性專責小組，強化港交所的競爭力。小組提出多項短中長期的建議，我全面接納，並要求就各建議作研究和部署落實。 這次港交所在惡劣天氣下不停市，維持運作，是落實其中一項短期建議的跟進工作。



簡要來說，投資者在新安排下可以在香港發出八號或以上颱風信號，以至黑色暴雨警告期間，如常買賣香港股票和衍生產品，並透過滬深股通買賣內地A股等。