港交所9月起新安排 惡劣天氣證券市場不停市

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超18日出席行政會議前會見傳媒時宣佈，港交所今年9月23日起實施新安排，證券市場在惡劣天氣下不停市，維持運作。在新安排下，投資者在香港發出了八號信號或以上的颱風信號，或黑色暴雨警告期間，可以如常買賣香港股票及衍生產品，亦可透過滬深股通，買賣內地A股等。李家超表示，惡劣天氣不停市，可以鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場相向門戶角色。



李家超表示，去年八月，特區政府成立促進股票市場流動性專責小組，強化港交所的競爭力。“小組提出多項短中長期的建議，我全面接納，並要求就各建議作研究和部署落實。 這次港交所在惡劣天氣下不停市，維持運作，是落實其中一項短期建議的跟進工作。簡要來說，投資者在新安排下可以在香港發出八號或以上颱風信號，以至黑色暴雨警告期間，如常買賣香港股票和衍生產品，並透過滬深股通買賣內地A股等。”



李家超說，環球的主要股票市場，包括深圳和上海，現在都在惡劣天氣下維持交易，香港現時是另類。香港作為國際金融中心，沒理由不看齊。事實上絕大部分的交易都屬於電子化，沒有合理理由，其他市場在惡劣天氣下可以不停市，香港做不到。較早前港交所進行公眾諮詢，佔市場交易總額約九成的經紀商及銀行界等，均支持實施不停市安排。



李家超強調，惡劣天氣不停市，可以鞏固香港港交所的競爭力，增強香港作為國際與內地市場雙向門戶角色。新安排在九月下旬開始實施，是要讓業界有足夠時間準備，同時政府和有關機構會支援小型證券行作準備。