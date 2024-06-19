23條立法專責小組獲行政長官表揚榜嘉許

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超18日出席行政會議前會見傳媒時宣佈，新一次行政長官表揚榜得主是《基本法》第23條立法專責小組，成員來自來自律政司、保安局及警務處。李家超表示，這次光榮完成基本法第二十三條本地立法的憲制責任，專責小組功不可沒。“專責小組堅持不懈，無畏無懼，盡心竭力，全力以赴，是我心中的英雄，是特區的衞士。”



李家超說，上任後設立“行政長官表揚榜”，表揚優秀模範的公務員團隊或人員，鼓勵公務員不斷求進，同時向公眾展示公務員團隊和個人的優秀表現，加深市民認識和體會公務員盡心盡力的成績。“二○二三年頒發的首屆‘行政長官表揚榜’得主，是前赴土耳其地震災區執行搜救任務的特區救援隊。這次的‘行政長官表揚榜’經過眾多的提名和挑選後，我宣布本屆‘行政長官表揚榜’的得主是‘《基本法》第二十三條立法專責小組’，小組成員來自律政司、保安局和警務處。”



李家超表示，今年三月十九日，香港光榮完成了基本法第二十三條本地立法的憲制責任，完成了一個等待了26年8個月19日的歷史使命。《維護國家安全條例》在立法會獲全票通過，補充了特區維護國家安全的短板，是香港由治及興征程上的重要里程碑。



李家超說，這次光榮完成基本法第二十三條本地立法的憲制責任，專責小組功不可沒。專責小組在諮詢期間籌辦近30場諮詢會，向各個界別人士詳盡解說。之後在不足一星期，全面仔細分析了收集到的13000多份意見書，並向立法會匯報。再用短短九日時間，將條例草案定稿，提交立法會審議。在立法會舉行的25次會議審議中，細緻回答了上千條問題，並積極吸納議員意見，提出了91項修訂。針對外部勢力的肆意干預，小組迅速以強大的理據反駁各種抹黑和攻擊。“專責小組堅持不懈，無畏無懼，盡心竭力，全力以赴，是我心中的英雄，是特區的衞士。這次‘《基本法》第二十三條立法專責小組’獲頒‘行政長官表揚榜’是實至名歸的。我感謝他們的工作，為他們立下的汗馬功勞和貢獻感到驕傲。”